Ioan Şeu: “Sculptura e o îmbinare între minte, inimă şi forţă”

Luna iunie este o lună fastă pentru sculptorul Ioan Şeu, ajuns la frumoasa vârstă de 80 de ani. Şi când spun fastă am în vedere un singur lucru, prezenţa pentru prima dată în spaţiile expoziţionale clujene, după 62 de ani de activitate. Prima prezenţă a fost să fie la Centrul de Cultură Urbană Casino, a doua la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, invitaţie caldă de a-i vedea, admira şi preţui lucrările. Nu numai ale lui, ci şi ale pictorului Mircea Popiţiu, sugestiv intitulată “Dialog înttre pensulă şi daltă”.

Revin la Ioan Şeu. S-a născut la 11 septembrie, 1940, Nicula, Cluj. A absolvit Liceul de arte plastice din Cluj, 1962, studiile liceale fiind urmate de cele la Facultatea de arte plastice din cadrul Institutului Pedagogic din Bucureşti (1962-1966), unde i-a avut profesori pe Ion Rus, Ion Sălişteanu…

Sunt 62 de ani de activitate artistică la vârf. Timp în care Ioan Şeu a expus a expus în varii spaţii artistice din ţară (Bucureşti, Deva, Reşiţa, Craiova, Arad, Târgovişte, Tg. Jiu, Hunedoara, Sibiu…) şi de peste hotare (Finlanda, Republica Moldova…).

Lucrările de for public ocupă un loc central în opera sculptorului. Amintesc doar celebra deja Aleea Gimanstelor de la Deva (15 busturi în bronz). În fine, trebuie să menţionez că lucrările sculptorului Ioan Şeu se află în numeroase colecţii particulare şi de stat (Italia, Franţa, România, Statele Unite, Siria, Olanda, Ungaria, Germania…).

D.Ş.: Maestrul Ioan Şeu expune la Cluj-Napoca. O face după 62 de ani de neîntreuptă activitate, o face în două spaţii expoziţionale, unul înscris în celebrul Ghid Michelin şi mă refer la Muzeul de Artă Cluj-Napoca.

Ioan Şeu: Mi-am dorit acest lucru de mulţi ani. Mi-am dorit şi pentru că sunt născut la Nicula, Cluj, mi-am dorit şi pentru că aici am absolvit Liceul de artă, în 1962, liceu în care am avut profesori nemaipomeniţi, de la pictură la sculptură, desen, grafică, arte decorative, ceramică. Am plecat de aici cu un bagaj de cunoiştinţe de, să nu vă surprindă ce vă voi spune, nici nu îmi mai trebuia facultate. Vreau să mulţumesc conducerii Muzeului de Artă din Cluj-Napoca pentru invitaţia făcută, pentru modul în care am fost primiţi, mă refer şi la colegul meu, pictorul Mircea Popiţiu.

D.Ş.: Aţi spus profesori nemaipomeniţi. Putem aminti câteva dintre personalităţile care şi-au pus amprenta asupra formării dvs,.

Ioan Şeu: Da, cu mare, mare plăcere. Este vorba despre Ion Mitrea la pictură, Mircea Vremir tot la pictură, Markos Andras la sculptură şi ceramică, Ileana Balotă la arte decorative, profesori, trebuie să repet acest lucru, nemaipomeniţi.

D.Ş.: Vorbiţi atât de frumos despre perioada studiilor liceale. Cum a fost la Facultatea de arte plastice din cadrul Institutului Pedagogic Bucureşti?

Ioan Şeu: Clujul mergea pe culori calde, Bucureştiul pe griuri. În pictură am lucrat numai în culori calde.

D.Ş.: Îmi vorbiţi tot despre pictură. Cum de nu aţi rămas la pictură?

Ioan Şeu: Ce să vă spun…La absolvirea facultăţii am fost repartizat la liceul din Ghelani. Acolo, căsătorit şi cu un copil mic, nu aveam locuinţă, stăteam într-un apartament comun, cum erau timpurile de atunci. Nevoia de a lucra m-a împins spre sculptură, aşa că am împrumutat câteva dălţi de la un tâmplar şi lucrurile au evoluat de la sine. Am început cu lemn, apoi am ajuns, odată mutat la Deva, la marmură. Dar, vă rog să reţineţi ceva, în toate expoziţiile judeţene eram prezent atât cu pictură, cât şi cu sculptură.

D.Ş.: Nu regretaţi alegerea făcută?

Ioan Şeu: Nu, deloc. Sculptura e mult, mult mai cerebrală. Trebuie să vă mai spun ceva. Am revenit la pictură de cca 6 ani. Pictez mai mult iarna, pentru că iarna este mai greu să faci sculptură.

D.Ş.: Fiecare deget are o poveste a lui. Sunt degete muncite…

Ioan Şeu: Nu există lucrare să nu fie botezată cu o picătură de sânge. Nu se poate în sculptură fără să nu te loveşti, să te tai, să te aşchiezi, să te loveşti. Da, aveţi dreptate când spuneţi că sunt degete muncite.

D.Ş.: Aveţi 80 de ani, o vârstă frumoasă. Sunteţi la fel de harnic. Există un secret al tinereţii?

Ioan Şeu: Dacă conştientizezi că Dumnezeu ţi-a dat un har, este păcat să nu-l scoţi la iveală, să nu-l faci cunoscut, să nu-l pui în valoare. Asta am făcut şi fac şi eu şi în clipa de faţă. Nu vă ascund că am început o nouă lucrare, în marmură neagră.

D.Ş.: Titlul?

Ioan Şeu: Încă nu am botezat-o. Ştiu şi eu…, poate “Ochiul viclean”. Poate…

D.Ş.: Să rămânem la ideea de lucrare nouă. Cât de grea este prima daltă?

Ioan Şeu: Întâi, îţi pui materialul în faţa ochilor. Îl priveşti, îl studiezi cu atenţie. Apoi, apoi începi un dialog interior cu materia. Prima daltă vine când dialogul se termină.

D.Ş.: Ce preferaţi mai mult, lemnul sau marmura?

Ioan Şeu: Lemnul, este mai cald. Marmura pe de altă parte, îţi permite alte sinteze a formelor. Lemnul în schimb, îţi oferă posibilitatea de a a te juca cu formele.

D.Ş.: Între lucrările de for public, la loc de cinste se află 15 busturi sub generoasa umbrelă Aleea Gimnastelor, amplasată în faţa Sălii Olimpice din Deva. Cât de greu a fost să le materializaţi artistic? Câte mofturi au fost?

Ioan Şeu: Mofturi au fost multe. Unele mi-au spus că nu seamănă cu ceea ce am făcut eu. Ele au uitat însă că aveau 15, 16 ani când le-am realizat busturile, vârste la care erau în plină glorie. Lucrul la cele 15 busturi, 11 gimnaste şi patru antrenori (Marta şi Bela Karoly, Mariana Bitang, Octavian Belu-n. a.), mi-a dovedit un lucru, că nu întotdeauna e bine să te încrezi în prieteni. Nici acuma nu mi s-a plătit lucrarea!

D.Ş.: Sunteţi autorul a peste 1500 de lucrări. Cum arată în acest caz, Atelierul Maestrului?

Ioan Şeu: Sunt cca 800 de lucrări. Nu uitaţi un lucru. Eu organizez câteo personală la 3 ani odată. De fiecare dată cu lucrări noi, reţineţi acest lucru. Când am împlinit 75 de ani, am expus 75 de lucrări noi, toate, toate noi.

D.Ş.: La cei 80 de ani împliniţi, la cei 62 de ani de activitate, care ar fi definţia pe care o daţi sculpturii?

Ioan Şeu: Sculptura e o îmbinare între minte, inimă şi forţă.

Demostene ŞOFRON