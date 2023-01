Ioan Ovidiu Sabău: ”Eu vreau să salvez această echipă! Avem material bun”

U Cluj a început anul 2023 cu o victorie în primul său meci oficial din Superligă, la redebutul lui Ioan Ovidiu Sabău pe banca tehnică a echipei. La finalul partidei, directorul tehnic al Universității a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, și a declarat că, pentru a se salva de la retrogradare, echipa trebuie să continue obligatoriu să se pregătească așa cum a făcut-o și pentru meciul cu FC Voluntari.

”Cel mai mult aveam eu nevoie de această victorie”

„Ne-am pregătit foarte bine, jucătorii au arătat caracter. Știam că vom domina fizic adversarul, că avem șanse mari să câștigăm. Am avut controlul jocului. Adversarul a fost bun, are experiență, un portar excelent, cu intervenții extraordinare.

Sigur, la un moment dat ți-e teamă, trebuie să schimbi din mers sistemul, să fii inspirat la schimbări, jucătorii să intre foarte motivați, să știe ce au de făcut. Ne-am precipitat de multe ori, n-am avut răbdare să construim. E adevărat, e foarte greu să pasezi.

Ce să mai, e o victorie muncită, meritată. Jucătorii aveau nevoie de ea, dar cel mai mult aveam nevoie eu.

În momentul de față nu am realizat nimic. E o victorie importantă pentru moral, acum mă pot impune mai bine în fața jucătorilor, ceea ce este foarte important pentru un antrenor.

Sper să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat la începutul campionatului, ci să obținem victorii. Contează mai puțin cum. Trebuie să fim pragmatici, să jucăm la rezultat.

Când câștigi prinzi încredere. Am văzut precipitare la anumiți jucători pentru că e presiune mare din cauza poziției din clasament”, a declarat Sabău, la flash interviul de după partidă.

”E o victorie, și atât”

”Am avut curaj să jucăm, am pregătit foarte bine jocul, am dominat adversarul, și, până la urmă, o victorie meritată, o victorie muncită. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru că s-au implicat, au crezut foarte mult că pot obține această victorie și, efectiv, au dat mai mult decât pot în momentul de față. Asta înseamnă mult pentru grup, pentru echipă, pentru mine, înseamnă foarte mult și pentru suporteri.

Cu foarte multă ambiție am reușit să câștigăm, chiar dacă n-am știut să gestionăm avantajul primului gol. E adevărat că și în egalitate numerică am controlat jocul și am avut mai multe situații de a înscrie, am controlat jocul, dar în momentul în care a venit acea eliminare mi-a fost fost foarte greu să transmit unele lucruri pe care jucătorii trebuiau să le facă. Am încercat, dar… Au fost foarte multe pase greșite când trebuia să ținem mai mult de minge, să alerge mai mult, să-i întoarcem de pe o parte pe cealaltă și, la fel, să eliberăm anumite zone în care nu pot fi acoperite atunci când ai inferioritate numerică. Una peste alta, până la urmă e o victorie, și atât. Trebuie să ne continuăm munca pe care am început-o, trebuie să muncim și mai mult, pentru că suntem încă departe de ceea ce trebuie să arătăm. Trebuie să fim realiști, ne dă încredere această victorie, jucătorilor le dă încredere, pentru că poziția din clasament nu era, și nici nu este nici acum, una care să ne facă să ne relaxăm, și rolul meu este să-I motivez în continuare ca să vină cu plăcere la antrenament, să vină foarte motivați, să o ia de la capăt, de fapt.

Pentru că noi am încercat să construim, pentru noi a fost mult mai greu, pentru că am avut inițiativa, am înccercat să construim de la fundașii centrali, de la mijlocași, și atunci când vrei să joci foarte rapid ori aluneci, ori sare mingea prost, și apar multe pase greșite. Și atunci, trebuie să venim cu ultima pasă decisivă. Sigur, contează starea terenului, dar nu mai….

”Rolul meu este să antrenez, altcineva trebuie să se ocupe de starea terenului”

Ca să poți să ai automatisme, ca să ai, știu eu, anumite unghiuri de joc și trasee, ai nevoie de timp, dar așa, în scurtul timp avut la dispoziție, eu zic că am reușit prin ce am făcut la antrenamente ca jucătorii să asimileze destul de rapid faptul de a juca, faptul de a ține de minge. Acum, sigur, rolul meu și dorința mea este să ne îndeplinim obiectivul. Eu vreau să salvez această echipă, să fim foarte bine pregătiți, să știm să luptăm, să avem atitudine tot meciul, pentru că încă avem pauze în care suntem relaxați, nu suntem focusați pe ce avem de făcut, și, sigur, trebuie să-I antrenez ca în momente cheie, în momente delicate, să ne putem concentra, și să am în teren jucători lideri, jucători care comunică mult mai mult între ei, care se corectează și se ajută, să nu intervin eu de fiecare dată de pe margine, pentru că mi-este greu la un moment dat fiindcă nu ești mereu auzit de ei. Dar, sigur, există material bun, chiar mi-s dragi foarte mulți dintre ei, mulți vin cu o oră, o oră și jumătate înainte de antrenament, văd la ei această preocupare de a fi mai pregătiți, mai buni, să arate mult mai bine din punct de vedere fizic. La fel după antrenamente. Trebuie să continuăm acest lucru, și aici e rolul meu, adică să-I conving că pot mult mai mult, dar doar printr-o pregătire și printr-o disciplină foarte bună.

Rolul meu este să antrenez, altcineva trebuie să se ocupe de starea terenului. La fel și terenul de antrenament se prezintă în aproape aceleași condiții, nu e cu mult mai bun. Sigur, e o perioadă în care terenurile se strică, plouă foarte mult… Sunt terenuri așa cum sunt, mă rog. M-ați provocat, dar nu vreau să par omul care să-i critice pe alții că nu-și fac treaba, pentru că nu cunosc toate amănuntele de ce terenul arată așa. Până la urmă, nu pot să… pot doar să spun că, așa cum ați văzut, terenul arată așa cum arată…”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău și la conferința de presă susținută la finalul jocului.

Ioan Ovidiu Sabău despre:

Oancea: S-a adaptat foarte bine și foarte repede. Îi place să alerge, îi place efortul, se implică de fiecare dată la maxim. Are capacitate extraordinară de effort, se antrenează foarte bine. Briceag a plecat, sau e pe cale să plece, și am rămas fără fundaș stânga în momentul de față, și atunci a trebuit să-l trec în partea stângă, și am tot respectul pentru un jucător care înțelege momentul și vine și acceptă să joace pe un post pe care nu este obișnuit.

Stoica: Mult mai bine, mult mai bine decât arăta până acum, pentru că în pregătiri era așa și așa, dar l-am văzut în ultimele două-trei zile mult mai agil din punct de vedere fizic. A avut niște realizări bune și la antrenament. Și astăzi (vineri) a fost mult mai bine. Poate mult mai mult. A avut câteva situații foarte bune, dar îmi place că este implicat. Dacă ești implicat și ajungi la fiecare joc în fața porții, cu siguranță că la următorul joc ai mai mult calm, alte execuții. Dae, e tânăr încă, are de învățat, și va învăța cu siguranță.

Ze Gomes: Are calitate. Un atacant, un vârf central bun, dar e nepregătit, nu are meciuri, nu a jucat demult.

Thiam: Mi-a plăcut execuția la gol, în forță. A mai avut 2-3 situații, dar, repet, e un teren greu și acest lucru pe el nu-l avantajează. Mi-a arătat și din punct de vedere fizic că e pregătit, deși prin minutul 70 mi-a făcut semne că vrea schimbare.

”Sunt la fel de mulțumit de toți cei care au și intrat ulterior în teren. Și Filip a intrat foarte bine, și Fulop, și Haită. Bălan și Ze Gomes, la fel și ei Acesta este spiritul, dacă vrem să ne salvăm”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.

Sandu Mureșan

Foto: U Cluj