Începe competiția ”Antreprenorul anului”

Articol scris in ECONOMIE

Firma de consultanţă EY a lansat ediţia din acest an a competiţiei „Entrepreneur Of The Year” (Antreprenorul anului), care premiază antreprenorii cu viziune, ale căror decizii au impact pozitiv în comunităţi.

În competiţia locală, pe lângă marele titlu EY Entrepreneur Of The Year, se vor acorda premiul EY Emerging Entrepreneur Of The Year in Technology şi premiul de excelenţă unei afaceri de familie de succes – Family Business. De asemenea, au fost adăugate două noi categorii: Responsabilitate socială în perioada Covid-19 şi Cea mai de succes transformare a unui business în perioada pandemiei Covid-19.

Înscrierea candidaţilor se poate face până în 25 septembrie. Candidatul se poate înscrie singur sau poate fi nominalizat, cu acordul său, de o altă persoană (un partener, consultant, client, furnizor, angajat, membru al familiei etc).

Pentru a fi eligibilil, antreprenorul trebuie să aibă o afacere înfiinţată de minim 3 ani, să aibă flux constant de venituri de cel puţin 2 ani şi minim 10 angajaţi. Candidatul trebuie să joace un rol activ în afacere şi să deţină minim 20% din capitalul subscris al firmei. Naţionalitatea română nu condiţionează participarea în competiţie, este important însă ca afacerea să se desfăşoare în cea mai mare parte în România.

Câştigătorul va reprezenta România în competiţia globală EY World Entrepreneur Of The Year, a cărei gală va avea loc la Monaco în iunie 2021.