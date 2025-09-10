INTERNE

Fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, arestat în România

10 septembrie 20250 commentarii

Curtea de Apel Bucureşti a dispus miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus.

Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetăţenie – moldovenească şi română -, a fost ridicat luni de procurori la Timişoara şi transportat la Bucureşti pentru a da explicaţii în faţa anchetatorilor.

„Astăzi, 8 septembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în formă continuată. Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2024 şi până în prezent, suspectul, care a deţinut anterior funcţii de conducere în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activităţi de divulgare neautorizată a unor informaţii secrete de stat, către reprezentaţi ai unei puteri străine, respectiv ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”, a anunţat DIICOT, luni, într-un comunicat de presă.

Conform DIICOT, între anii 2024 – 2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta – Ungaria, cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat – KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucţiuni şi efectuarea de plăţi pentru serviciile prestate.

Ancheta, desfăşurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informaţii din România, Ungaria şi Cehia, precum şi de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia şi Republica Moldova.

