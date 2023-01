Festivalul Jazz in the Park | Noutățile ediției din 2023

Cluj-Napoca va găzdui anul acesta două mari festivaluri marca Jazz in the Park: International Jazz in the Park Competition (Parcul Central, 30 iunie – 2 iulie) și Jazz in the Park Festival (Parcul Etnografic ”Romulus Vuia”, 1-3 septembrie), anunță organizatorii.

O competiție pentru tinerii artiști

International Jazz in the Park Competition revine după trei ani de pauză cu cea de-a șasea ediție. Noul loc al evenimentului este Parcul Central, spațiul unde, în urmă cu 11 ani, s-a născut festivalul Jazz in the Park. Valoarea totală a premiilor depășește 30.000 de euro, iar câștigătorul concursului va primi automat o invitație la festivalul de jazz din toamnă. În plus, cea mai bună trupă românească va avea parte de un turneu național organizat de Jazz in the Park.

Fanii se vor putea bucura de muzică și acces liber la evenimentul din Parcul Central. Pe lângă scenele pe care se va desfășura competiția vor avea loc activitățile cu care publicul Jazz in the Park este deja obișnuit: târg de viniluri, târg de vin, zone de audiție, zone de mâncare și baruri.

”Visul nostru este să facem din Jazz ceva accesibil pentru publicul larg. Ne bucurăm de ani de zile de un feedback bun din partea publicului nostru, însă dacă vrem să avem un impact în nișa noastră, nu este suficient să facem doar distribuție de conținut. De multe ori, nu putem da șansa artiștilor emergenți, fiindcă trebuie să alegem și artiști care prin nume atrag public. Din acest motiv, am creat concursul festivalului, un proiect care urmărește să descopere artiști și să le dea o șansă să se afirme. Și ambiția noastră este să devenim un etalon la nivel european. Am creat un concurs pentru artiști, din feedback-ul pe care l-am primit de la artiști. Avem premii mari, atractive și ne punem toată energia în a crea contextul perfect ca să scoatem potențialul maxim din trupele participante. Jazz in the Park este contribuția noastră pentru o lume mai bună, iar concursul este contribuția noastră pentru industria muzicală”, a mărturisit Alin Vaida, fondatorul Jazz in the Park.

Artiștii care vor să participe la competiția din Cluj se pot înscrie, începând cu data de 18 ianuarie, pe site-ul jazzinthepark.ro. Trupele care aplică vor trece printr-o fază de preselecție în urma căreia vor fi selectați cei 15 finaliști care vor urca pe scenă. Juriul va fi anunțat în scurt timp și va fi format din specialiști din industria muzicală.

Jazz in the Park, ediția cu numărul 11

Luna septembrie va începe cu o nouă ediție Jazz in the Park Festival. Parcul Etnografic ”Romulus Vuia” a devenit în 2020 noul spațiu al festivalului care a debutat în 2013, în Parcul Central. Evenimentul a redat atunci dreptul comunității clujene de a călca iarba și a contribuit, mai apoi, la consolidarea unui spațiu al apropierii și al regăsirii prin muzică.

”Cu fiecare nouă ediție a festivalului Jazz in the Park ne străduim să fim din ce în ce mai buni. Ediția din acest an din Parcul Etnografic va face exact acest lucru. O sărbătoare a trăirilor, o experiență senzorială care combină jazzul și unicitatea locației noastre. De la line-up, la activități și zone speciale, ulițele Parcului Etnografic vor fi transformate la început de septembrie”, spune Denisa Dan, directorul festivalului Jazz in the Park.

Evenimentele marca Jazz in the Park sunt organizate de Fapte, o asociație care dezvoltă oameni și comunități prin evenimente culturale.

Parteneri: Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Administrația Fondului Cultural Național, Parcul Etnografic Naţional “Romulus Vuia” și Birra Moretti.