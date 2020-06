Febra desemnării candidaţilor la primăriile din judeţ

PNL Cluj continuă validarea candidaţilor pentru primăriile din judeţ. Până în prezent au fost desemnaţi candidaţii pentru 80 la sută dintre primării, urmând ca până la mijlocul lunii iulie să se stabilească exact cine va reprezenta PNL pentru cursa de primar în fiecare unitate administrativă din judeţul Cluj.

Printre cei validaţi recent de conducerea PNL Cluj să intre în competiția pentru fotoliul de primar se numără consilierul judeţean Ligia Pop, care va candida pentru la Apahida. De asemenea, în cursa pentru primăria Baciu a fost desemnat să participe Cosmin Maier, care în prezent deţine funcţia de viceprimar. Tot recent, conducerea PNL Cluj a validat candidatura Mariei Manu pentru funcţia de primar la Chinteni.

La Beliş, PNL va fi reprezentat în competiţia pentru funcţia de primar de către actorul Claudiu Bleonţ.

„Poziția pe care proaspăt mi-am asumat-o, aceea de candidat la Primaria Beliș, o comună de munte de lângă Cluj, m-a adus în fața oamenilor, am intrat în curțile lor, i-am privit în ochi și le-am aflat nevoile. Dar nu am vrut nicio clipă sa fiu “un alt politician” care doar promite că va rezolva… Așa că folosindu-mă de tot ceea ce reprezint eu, Claudiu Bleonț, am luat la rând ministerele, am deschis uși, am pus întrebări și am căutat soluții. Pentru că pentru moți cuvântul dat și mâna strânsă sunt mai valoroase decât orice hârtie și au greutatea morală a unei certitudini – ai promis că faci, atunci trebuie să faci. Așa că nu am cum să nu mulțumesc unui guvern PNL care m-a primit, m-a ascultat, mi-a oferit soluții și suport real. Fără a imi cere nimic în schimb, fără a mă condiționa sau “îndatora” pentru viitor. Ci pur și simplu pentru că am întâlnit niște oameni extraordinari, care pot și vor să facă România mai bună pentru noi toți și care mi-au dovedit mie, Claudiu Bleonț, că liberalismul nu e doar o poveste istorică a României mari ci un viitor cât se poate de concret, susținut de oameni și pentru oameni. Cu adevărat “prin noi înșine”, a scris Claudiu Bleonț.

În prezent, PNL are 38 de primari în judeţul Cluj şi îşi propune ca la alegerile locale din această vară să câştige 50 de primării.

PSD are candidat la Huedin

Social democraţii clujeni însă nu se grăbesc să îşi anunţe candidaţii la alegerile locale. Surse social democrate susţine că deocamdată s-a convenit ca toţi primarii în funcţie să candideze pentru un nou mandat, urmând ca procesul de desemnare a candidaţilor pentru celelalte unităţi administrative din judeţ să se deruleze până la finalul lunii iulie. În aceste zile însă, social democraţii au confirmat candidatura lui Mugurel Demea pentru funcţia de primar în oraşul Huedin. Sabin Mugurel Demea este un antreprenor cu afaceri la nivel naţional şi nu numai. De asemenea, Sabin Mugurel Demea este cunoscut pentru conexiunile pe care le are cu personalităţi din lumea diplomaţiei, politici şi culturii atât din ţară cât şi pe plan european.

Degringolada şi conflictele interne care au izbucnit începând cu toamna anului trecut au decimat organizaţia judeţeană, fiind nevoie de intervenţia liderilor centrali pentru a calma spiritele. Până acum, social democraţii clujeni l-au pierdut pe primarul de la Turda, Cristian Matei şi pe liderul consilierilor judeţeni Remus Lăpuşan.

PSD a rămas fără primar şi la Tritenii de Jos după ce Valer Sașa şi-a pierdut mandatul că urmare a unei condamnări prin hotărâre judecătorească definitivă. De asemenea, primarul comunei Cămăraşu, Iancu Mocean, ales pe listele PSD în 2016 a fost demis de prefect în luna februarie după ce a fost declarat incompatibil. PSD l-a pierdut anul trecut şi pe primarul din Baciu, Florin Mureşan după ce a fost găsit incompatibil.

Guvernul României a aprobat, joi, proiectul de lege privind organizarea alegerilor locale în 27 septembrie.

