Edwards, cea mai proaspătă achiziţie a Universităţii Cluj

Articol scris in SPORT

Echipa masculină de baschet „U” Banca Transilvania Cluj l-a transferat pe canadianul Justin Edwards, un fundaş de 1,91 metri, care a evoluat în două dintre cele mai puternice campionate ale Europei, Italia şi Franţa. Născut pe 31 octombrie 1992, la Scarborough (Ontario), Edwards a urmat colegiul în Statele Unite, la University of Maine şi Kansas State. El a încheiat facultatea în anul 2016, atunci când şi-a început cariera profesionistă, semnând cu Alba Fehervar (Ungaria). Canadianul a câştigat cupa şi campionatul Ungariei cu Alba, având medii de 14,9 puncte, 4,2 recuperări şi 3,2 pase decisive. În 2017 s-a transferat în Italia, la Orlandia Basket, după care a urmat o experienţă exotică, în Coreea de Sud, revenirea în Europa, Nanterre 92 (Franţa) şi Ironi Nahariya (Israel). Ultima dată, Edwards a făcut parte din lotul maghiarilor de la Egis Kormend. ”Am ales “U” Banca Transilvania Cluj pentru că este un club foarte bine organizat. Echipa are ca obiectiv câştigarea Ligii Naţionale, iar eu îmi doresc să fiu campion. În plus, şansa de a participa în Basketball Champions League este un obiectiv foarte important pentru mine şi voi da totul pentru ca echipa să ajungă cât mai departe în această competiţie”, a declarat Edwards pe site-ul oficial al grupării clujene. Edwards este al treilea transfer confirmat de Universitatea, după fundaşul venezuelean Gregory Vargas şi pivotul bosniac Andrija Stipanovic.De asemenea, echipa antrenată de Mihai Silvăşan şi Duşko Vujosevic le-a prelungit contractele mai multor jucători, respective lituanianul Donatas Tarolis, americanul Patrick Richard, croatul Karlo Zganec şi românii Ştefan Grasu, David Vida şi Nandor Kuti.