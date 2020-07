Deocamdată, Clujana lucrează în lohn

După ieşirea din insolvenţă graţie intervenţiei Consiliului Judeţean Cluj şi trecerea prin şomajul tehnic din perioada stării de urgenţă, Clujana şi-a reluat activitatea, însă lipsa de fonduri a determinat noua conducere a fabricii să apeleze, deocamdată, la producţia în sistem lohn.

Călin Oancea (foto), noul director al fabricii Clujana, economist de meserie, ajuns de curând la conducerea unităţii, a decis ca, într-o primă fază, unitatea să producă în sistem lohn, ceea ce, crede el, i-ar permite ca din septembrie să reînceapă fabricarea propriilor modele, axate tradiţional pe încălţăminte pentru sezonul de toamnă-iarnă.

“Mi-am dat seama că sistemul lohn ni se potriveşte cel mai bine în această perioadă: nu necesită investiţii, am profitat de căderea pieţei asiatice (patria lohn-ului) şi am încheiat contracte cu firme importante de pe piaţa vestică (Germania, Olanda şi Italia), identificând ceea ce avem noi mai bun în firmă: personalul. Practic avem oameni care pot să facă din piele orice: încălţăminte, poşete, curele, genţi la o calitate apreciată şi recunoscută de cele mai mari branduri europene. Am încheiat contracte pentru a lucra pentru aceste firme deocamdată pentru o perioadă de trei luni – iulie, iulie şi august. Cât vom munci atât vom factura şi încasa. Şi asta cu investiţie zero. Acest lucru ne asigură subzistenţa până în septembrie. Din banii rezultaţi vom începe producţia proprie cu modelele deja consacrate, de exemplu celebrele ghete Insulated Clujana”, spune Călin Oancea.

Alte planuri ale noii conduceri vizează deschiderea unor magazine de sezon, participarea la licitaţii şi încheierea de contracte cu instituţii care oferă angajaţilor echipamente de lucru – Armată, Poliţie, Jandarmerie, Pompieri, Direcţia Penitenciarelor, Serviciul Român de Informaţii, Regia Autonomă a Domeniului Public, Compania de Transport Public sau Compania de Apa – idee care a mai fost vehiculată şi în trecut, dar fără nici un rezultat. Dar, cine ştie, poate de data asta…

În prezent, fabrica are peste 120 angajaţi care pot să producă circa 8.000 – 10.000 de perechi de încălţăminte / lună, aceasta după ce, în iunie, au fost angajate încă 20 de persoane, deoarece, din câte spune noul director al unităţii, nu mai “făceam faţă comenzilor”.

Însă, până să se ajungă aici, înainte de redeschiderea fabricii a fost necesară rearanjarea locurilor de muncă şi achiziţionarea de material sanitar de peste 8.000 lei, pentru respectarea regulilor de igienă impuse de pandemie. De asemenea, au fost redistribuite sarcinile la nivelul conducerii, reuşind să se facă o economie salarială de 9.000 – 10.000 lei lunar, s-au recuperat datorii, au fost închise trei magazine considerate nerentabile, cele din Sibiu, Bistriţa şi Oradea şi s-au încheiat noi contracte.

“Dacă este cazul vom mai angaja personal. Nu vom ajunge niciodată la cei 11.000 oameni care lucrau în 1989 pe platforma Clujana, dar încercăm să readucem acest brand clujean 100% la un nivel care să impună respect”, mai spune Călin Oancea.

