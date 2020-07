Delegaţie a FRF a vizitat “Jucu Arena”

Articol scris in SPORT

Cluj-Napoca reprezintă o variantă pentru a găzdui meciuri din cadrul turneului final al Campionatului European de Tineret din 2023, în cazul în care România va figura printre ţările organizatoare. “Cluj Arena” şi stadionul “Dr. Constantin Rădulescu” îndeplinesc condiţiile impuse de UEFA pentru a găzdui partide la acest nivel, iar naţionalele ar putea fi cantonate în vederea pregătirilor la Jucu.

O delegaţie a Federaţiei Române de Fotbal, condusă de fostul internaţional Vlad Munteanu, manager operaţional în cadrul forului păstorit de Răzvan Burleanu, a vizitat Baza Sportivă “Jucu Arena”, gazdă fiind nimeni altul decât primarul Comunei, domnul Valentin Dorel Pojar. Delegaţia FRF a avut în vedere prin această vizită să observe bazele sportive din zona Clujului, în vederea organizării de către România a turneului final al Campionatului European pentru tineret din anul 2023. “Am avut plăcuta surpriză și onoarea să fim vizitați de către o delegație a Federatiei Romane de Fotbal, condusă de fostul internațional al echipei României, Vlad Munteanu. Scopul vizitei a fost observarea bazelor sportive ale comunei noastre, in perspectiva organizării de către România a campionatului European Under 21 din 2023”, a declarat primarul Valentin Dorel Pojar. Ca fotbalist, Vlad Munteanu a evoluat între altele la Dinamo Bucureşti, unde dealtfel a cunoscut consacrarea, dar şi în strinătate, la grupări importante din fotbalul continental: Wolfsburg, Auxerre, Arminia Bielefeld sau Energie Cottbus. Tatăl lui Vlad Munteanu, Ion Munteanu, a evoluat la Universitatea Cluj. Vlad a ajuns şi el în staff-ul “Şepcilor Roşii”, îndeplinind funcţia de administrator sportiv în era lui Florian Walter. În ceea ce priveşte “Jucu Arena”, Baza Sportivă a fost inaugurată anul trecut, cu ocazia Zilei Naţionale a României. Lucrările la această arenă au fost demarate în 2013, dar au fost finalizate în mandatul actualului edil. Baza Sportivă dispune de vestiare, grupuri sociale, săli de recuperare, iar terenul are gazon cu iarbă natural, tabelă electronic, nocturne şi o tribună având o capacitate de 300 de locuri. La inaugurare au participat între alţii vicepreşedintele Asociaţiei Judeţe de Fotbal Cluj, Ioan Maja, arbitrul internaţional Horaţiu Feşnic şi antrenorul Cristi Dulca. Comuna Jucu este în continuă dezvoltare, iar Primăria este preocupată să asigure locuitorilor condiţii de nivel occidental. Tot în plan sportiv, au fost finalizate şi date în folosinţă patru terenuri de fotbal cu teren sintetic. Actualul edil are în vedere şi construirea unui bazin de înot şi a unei săli de sport, iar parcul George Bariţiu, aflat în central comunei, va fi dotat cu aparate de fitness în aer liber. În ceea ce priveşte turneul final al Campionatului European de Tineret, acesta se va derula anul viitor, în Ungaria şi Slovenia.

Cristian FOCŞANU