Claudiu Bleonț: Voi candida la Beliș și voi face tot posibilul să câștig

POLITICA Articol scris in EVENIMENT

Actorul Claudiu Bleonț spune că în spatele deciziei sale de a candida la Primăria Beliș se află „o motivație” pe care simte că trebuie să o explice.

„Eu, Claudiu Bleonț, candidez la primărie – dar atenție, nu la orice primărie, nu la o primărie de sector, nu undeva în urbanul mare unde notorietatea mea este ușor convertibilă în voturi, nu pentru o funcție în minister sau la conducerea unui teatru din București sau provincie. Nu, eu m-am decis să candidez într-o comună de 1.200 de suflete, în proximitatea cerului, în Apuseni. Undeva, unde simt că mă aflu în apropiere de Dumnezeu, și unde mă simt cu adevărat acasă. Pentru spiritele pragmatice care intră într-o competiție politică, argumentația mea e puerilă și clar lipsită de sens, dar oricât aș încerca să îmi pun mantia politicianului abil care încearcă diplomatic să dea răspunsuri pe măsura așteptărilor auditoriului, adevărul este unul singur – eu iubesc acest loc, iubesc acești oameni și știu – e un adevăr axiomatic care zace profund în mine, că pot face ceva pentru ei. Nu sunt om politic, nu caut să arăt abilități de «politician cu carismă», îmi las toate capacitățile artistice și de dedublare pe scenă. Astăzi sunt Claudiu Bleonț, care vin în fața oamenilor și spun da, candidez, pentru că îmi pasă de voi” – spune actorul Claudiu Bleonț, într-o replică transmisă cotidianului Făclia, în urma publicării articolului ”Actorul, sultanul și belișenii”.

Acesta adaugă că decizia sa are și o „caracteristică cât se poate de pragmatică”: „Eu, Claudiu Bleonț, cetățean implicat al acestei comune, m-am săturat să merg cu mașina pe drumuri proaste, m-am săturat ca într-un sat de munte cu atâtea izvoare minunate să îmi aduc apa cu bidoanele, m-am săturat să mă spăl iarna cu program, pentru ca apa din comună să ajungă turiștilor și să nu ne facem de râs (și asta pentru că nimeni nu a făcut de 30 de ani nimic în privință rețelei de apă curentă), pentru că m-am săturat să văd cum dejecțiile și apa menajeră băltesc în fose septice insuficient izolate și de acolo se varsă în pârâuri și mai apoi în lacuri ce servesc drept sursă de apă potabilă pentru orașele aflate mai jos de noi, pentru că m-am săturat să văd pădure tăiată și furată, camioane întregi încărcate cu lemn și dispărute cine știe unde, m-am săturat să văd oameni bătrâni și sărmani care trăiesc cu 150 de lei pe lună și sunt tratați cu bătaie de joc, m-am săturat să văd cum moților li se încalcă drepturile zi de zi, la adăpostul unor legi care nu se aplică sau se aplică la bunul plac al primarului, m-am săturat să văd oameni bătrâni care își dau laptele la porci pentru că nimeni nu îl colectează, iar când o fac, o fac în bătaie de joc, m-am săturat să văd în ochii oamenilor disperarea și neputință, m-am săturat să îi văd cum se întunecă când aud de promisiuni și politicieni, m-am săturat să îi văd cum unii își vând demnitatea, forțați de sărăcie sau subjugați de alcool, la care tot sărăcia i-a împins, m-am săturat să nu aud râsete de copii pe stradă și să văd cum satele astea pier pe zi ce trece și nimic nu se pune în loc, m-am săturat ca duminica la Sfânta Liturghie să văd doar o mână de oameni bătrâni și smeriți care își așteaptă copiii sau nepoții, plecați pe cine știe unde, și care și-au pierdut încrederea, m-am săturat să văd cum memoria martirilor acestor locuri este uitată, prăfuită și adeseori călcată în picioare. Pentru toate astea candidez” – spune Bleonț.

Acesta adaugă că nu are de gând să se oprească, „indiferent de ce vor spune unii sau alții” despre el. „Am auzit multe acuzații, multe neadevăruri și, deși încă nu suntem propriu-zis în campanie, foarte multe încercări de a mă deturna de la drumul meu. Pentru toți și toate, am un singur mesaj – voi candida, voi face tot posibilul să câștig și voi încerca cu toate mijloacele pe care le am la dispoziție să opresc furtul de pădure și tăierile ilegale, să fac locuri de muncă, să aduc un minimum de confort oamenilor de aici” – spune actorul.

De asemeni, acesta afirmă că a fost „în curțile oamenilor”, a stat de vorba cu ei, a încercat să le afle ofurile, și împreună cu echipa sa, a „bătut la ușile Consiliului Județean Cluj, ale Prefecturii Cluj, ale Ministerelor Agriculturii, Dezvoltării, Mediului, Sportului, Economiei, Culturii, în Parlamentul României și la Cabinetul Primului Ministru” ca să caute sprijin. „Și l-am găsit. Adică o spun cât se poate de răspicat – am căutat soluții tehnice și financiare pentru canalizare, rețeaua de apă curentă, drumuri, deszăpezire, centru de colectare și prelucrare a laptelui, centru de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, soluții tehnice și perfect legale pentru problema pădurilor și ocolului silvic, soluții legale pentru respectarea drepturilor moților prin legea Apusenilor, soluții pentru centru sportiv de canotaj, soluții concrete pentru deblocarea pârtiei de schi, soluții pentru sporturi nautice de agrement, soluții pentru certificarea producătorilor locali și crearea unui brand umbrelă pentru produsele locale din zona montană, soluții pentru stabilirea punctelor de gastronomie locală și pentru fiscalizarea pe baza declarației unice a serviciilor de cazare oferite de săteni turiștilor, soluții pentru publicitatea acestor spații de cazare, soluții pentru un program pilot a unei școli de meserii tradiționale de prelucrare a lemnului, soluții pentru captarea și îmbutelierea apei de izvor, soluții și investitori pentru fabrica de carton care să folosească exclusiv lemnul căzut și colectat – fără a tăia un singur copac, soluții pentru a activa cultural zona și a dinamiza și componenta de turism cultural, pe lângă cel sportiv și de agrement, soluții administrative pentru reactualizarea PUG-ului. Am găsit investitori privați care vor să vină să creeze locuri de muncă, care își aduc banii și îi investesc în turism, dezvoltând zona. Pentru toate am găsit bani – finanțări nerambursabile europene, naționale sau județene, soluții tehnice, voință politică. La toate astea eu am lucrat și lucrez, împreună cu echipa mea – e o muncă continuă, pe care mi-am asumat-o, și am făcut-o pentru că vreau ca atunci când mă uit în ochii oamenilor și promit ceva, să știu că nu sunt vorbe goale, ci că mă voi ține de cuvânt. (…). Eu am ales întâi să caut soluții și apoi să vorbesc, am ales să intru în discuții cu un partid – Partidul Național Liberal, solicitând sprijinul și tot suportul lor. Și am reușit, și nu am de gând să mă ascund – toți oamenii cu care am discutat mi-au ascultat punctul de vedere, mi-au înțeles problemele și mi-au oferit soluții concrete. Și ei, și eu și sper să fie clar și pentru locuitorii comunei, știm că fiecare promisiune neonorată înseamnă încă un cuțit înfipt în inima moților. Și eu asta nu voi face niciodată. Repet, nu am nimic cu nimeni, nu critic acțiunea celor care au fost înainte la primărie, fiecare va răspunde pentru faptele lui, poate aici pe pământ dar cu siguranță sus în cer. Eu știu doar ce vreau eu să fac și ce promit, știu că am soluții și că nu spun vorbe goale, știu că nu am afaceri cu lemn, știu că nu am furat un capăt de ață, știu că nu am pământuri, case sau averi, știu că nu am dosare penale, știu că ce mă determină nu este decât dragostea față de locurile și de oamenii ăștia minunați” – afirmă actorul Claudiu Bleonț.