CFR Cluj pierde GRATIS un jucător important

Încercarea campioanei României de a-l păstra pe Giedrius Arlauskis a eşuat, iar portarul lituanian în vârstă de 32 de ani, decisiv pentru CFR Cluj în acest sezon în cupele europene, dovadă că site-ul UEFA l-a inclus pe acesta de mai multe ori în echipa ideală a ediţiei în faza grupelor, şi-a decis viitorul şi următoarea destinaţie.

Goal-kepper-ul nu va continua în România şi nici în Europa, deşi apropiaţi ai grupării feroviare ne-au dezvăluit că acesta nu a dus lipsă de oferte, ci în zona Golfului, care nu a receptat la fel de profund criza provocată de pandemia de coronavirus. Atras de banii şeicilor, balticul se va despărţi de CFR Cluj la finalul sezonului, însă are şansa de a se încununa, din nou, campion al României cu gruparea din Gruia, care înainte de realuarea Ligii 1 ocupă primul loc în clasamentul din play-off. Recunoscută ca echipa cu cel mai bun management din fotbalul românesc, CFR Cluj primeşte de data aceasta o veritabilă lovitură sub centură, urmând să-l cedeze pe Arlauskis gratis, fiindcă acesta a intrat în ultimele şase luni de contract. Chiar dacă are 32 de ani, cota lui Arlauskis este încă una bună pentru fotbalul românesc şi orice ban era binevenit pentru club în situaţia dată. Totuşi, prin plecarea lui Arlauskis, CFR nu rămâne descoperită pe postul de portar, întrucât şi-a asigurat, înainte de startul pandemiei, serviciile lui Cristi Bălgrădean, pe care i l-a suflat, în aceeaşi manieră în care îl pierde pe Arlauskis, FCSB-ului, adică fără să atenteze la puşculiţă. Arlauskis s-a remarcat în acest sezon în partidele campioanei României în cupele europene, fiind titular în toate cele 16 jocuri disputate de clujeni atât în Champions League, cât şi în Europa League.

CFR Cluj – FCSB se joacă pe 14 iunie

Contând pentru etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 1, partida dintre CFR Cluj şi FCSB se va juca duminică, 14 iunie, de la ora 20, pe stadionul “Dr. Constantin Rădulescu”. Primul meci oficial al Ligii 1 de după pandemie este CS Universitatea Craiova – FC Botoşani, care se va juca vineri, 12 iunie, de la ora 20. Primul meci de play-out va fi FC Voluntari – Academica Clinceni, programat sâmbătă, 13 iunie, de la ora 14,30. La 16 martie, o dată cu decretarea stării de urgenţă ca urmare a pandemiei de coronavirus, competiţiile fotbalistice de pe teritoriul României au fost întrerupte. Echipele de fotbal şi-au reluat activitatea la 15 mai, când autorităţile statului au permis antrenamentele în grupuri restrânse, în condiţii de izolare.

