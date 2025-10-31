SPORT

CFR Cluj părăsită și de noroc: înfrângere cu Dinamo, după două goluri încasate în ultimele minute!

31 octombrie 20250 commentarii

CFR Cluj a ratat o șansă mare de a câștiga cu Dinamo, după ce a condus cu 1-0 dar a încasat două goluri în minutele 90 și 90+2, într-o partidă desfășurată pe Arena Națională din București, în deschiderea etapei a 15-a, ultima a turului! Echipa din Gruia n-a jucat deloc rău cu Dinamo, a ratat două ocazii imense prin Emerllahu, dar a deschis scorul cu un gol comic al aceluiași jucător, și se părea că vom asista la prima victorie pe teren strîin a feroviarilor în acest sezon. Doar că finalul meciului a fost halucinant, dinamoviștii reușind să întoarcă rezultatul cu două reușite într-un interval de doar două minute!

Echipele de start:

Dinamo: Roșca – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Pop, Musi
Rezerve: Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu

CFR Cluj: Vâlceanu – Kun, Sinyan, Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu – Cordea, Slimani, Korenica
Rezerve: Hindrich, Gal, Țîrlea, Zouma, Keita, Păun, Fică, Deac, Biliboc, Sfaiț, Badamosi, Munteanu

Meciul deschide etapa 15 din Superliga, ultima din turul sezonului regulat. Daniel Pancu este în loja Arenei Naționale. Louis Munteanu a prins lotul feroviarilor, după o accidentare care l-a tinut departe de teren în ultimele meciuri.

Feroviarii au avut lovitura de start a meciului. Stoinov trimite cu capul după un corner, în min.13, dar Vâlceanu a respins de pe linia porții. Roșca scoate excelent de sub bară, în min.24, la șutul puternic trimis de Korenica din afara careului. Vâlceanu respinge în față după un corner, în min.28, mingea îl lovește pe Stoinov și iese în aut de poartă. Kun șutează de la aproape 30 de metri, în min.33, dar portarul scoate mingea din vinclu! Deschis excelent de Slimani, Emerllahu ratează incredibil în min.36, după ce a trimis în peluză singur cu Roșca la 8 metri de poartă! Trei minute suplimentare pentru prima repriză, una de calitate făcută de feroviari.

Fără schimbări la pauză în tabăra clujeană. Musi trimite spectaculos cu capul în poartă pe colțul lung, în min.52, însă golul este anulat după ce VAR a semnalat un offside la reluarea dinamovistului. O nouă mare ratare a lui Emerllahu în min.61, care a reluat cu capul la un metru de poartă dintr-o poziție excelentă de gol, după o centrare excelentă venită de la Camora! Munteanu și Păun introduși în joc în min.62, au ieșit Slimani și Cordea. GOOOOOOL CFR Cluj! EMERLLAHU trimite cu noroc în plasă din marginea careului mic, în min.70, după o pasă decisivă a lui Louis Munteanu! 0-1! Păun a trimis peste Roșca, ieșit greșit din poartă, dar mingea se duce peste transversală, în min.73! Biliboc și Zouma îi înlocuiesc pe Korenica și Kun, în min.77. Gnahore trimite peste poartă din poziție excelentă, în min.80. Vâlceanu respinge excelent la reluarea lui Milanov cu capul, în min.83! Perica nimerește transversala în min.84! Fică în locul lui Emerllahu, în min.85. Roșca respinge cu greutate la șutul lui Munteanu din marginea careului, în min.86. Șutul lui Biliboc din unghi este respins de portarul lui Dinamo, în min.89. GOL Dinamo! KARAMOKO șutează fără speranță pentru Vâlceanu, în min.90! 1-1! Cinci minute suplimentare pentru acest meci. GOL Dinamo! SORO înscrie cu un șut pe colțul lung, în min.90+2! 2-1! Răsturnare de scor extraordinară reușită de ”câinii roșii”! Final de meci!

În urma acestui rezultat, CFR rămâne în subsolul clasamentului și va juca etapa viitoare în deplasare cu Unirea Slobozia.

 

