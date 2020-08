Cercetător din Cluj, trimis în judecată pentru fraudă cu fonduri europene

Ioan Alexandru Simion Simion, cercetător ştiinţific în cadrul Academiei Române – Filiala Cluj, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de fraudă cu fonduri europene. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Potrivit unui comunicat al DNA, Ioan Alexandru Simion Simion, la data faptelor angajat al Academiei Române – Filiala Cluj în calitate de cercetător ştiinţific şi asistent manager în cadrul a două proiecte europene, a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a câte două infracţiuni de participaţie improprie la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriul trimis instanţei că în cadrul a două proiecte finanţate din fonduri nerambursabile („Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale” şi „Programe postdoctorale pentru dezvoltarea durabilă într-o societate bazată pe cunoaştere”), derulate în perioada 21 februarie 2012 – 23 februarie 2016, Ioan Alexandru Simion Simion ar fi coordonat o activitate infracţională care a avut drept scop obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene şi din bugetul naţional. În acest context, spun anchetatorii, în vederea obţinerii pe nedrept de fonduri din bugetele alocate proiectelor, Ioan Alexandru Simion Simion, în calitate de asistent manager în ambele proiecte, ar fi dezvoltat un mecanism prin care au fost decontate în mod nelegal deplasări fără o justificare reală. În acest sens, el ar fi menţionat în rapoartele întocmite activităţi care nu erau prestate, deplasări care nu aveau legătură cu proiectul, respectiv deplasări neefectuate în realitate. „Rambursarea cheltuielilor aferente acestor „deplasări” ar fi fost efectuată în baza unor documente justificative (deconturi de cheltuieli, cereri de aprobare a mobilităţii în state membre ale UE, declaraţii pe proprie răspundere, facturi etc.), ce ar fi fost falsificate de inculpatul Simon Simion Ioan Alexandru în complicitate cu alte trei persoane, reprezentanţi ai unei societăţi comerciale ce avea ca domeniu principal de activitate ‚activităţi ale agenţiilor turistice’”, se precizează în comunicat. Aceste documente ar fi fost înaintate managerului de proiect, care, fără vinovăţie, le-ar fi dat mai departe spre decontare. „Aceste demersuri ar fi avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri nerambursabile de 342.240 lei, sumă cu care Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în cauză”, menţionează DNA. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Anterior, procurorii anticorupţie au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu doi dintre reprezentanţii societăţii comerciale, cu activitate în turism, pentru săvârşirea unor infracţiuni de complicitate la participaţie improprie la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în prezenţa apărătorilor aleşi, cele două persoane au declarat expres că recunosc comiterea faptelor, acceptă încadrarea juridică şi sunt de acord cu pedepsele aplicate şi cu forma de executare, respectiv 2 ani şi 8 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei şi 1 an şi 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei. Dosarele de urmărire penală privindu-le pe cele două persoane, împreună cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei, au fost trimise la Tribunalul Cluj.