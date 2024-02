Centru Social de Urgență, casă pentru peste 30 de clujeni aflați în dificultate 

În prima duminică a lui făurar, 4 februarie 2024, în sala de mese a Centrului Social de Urgență, persoanele găzduite aici luau bucuroase prânzul. L-am însoțit pe părintele paroh Cornel Felecan de la Parohia „Pogorârea Sf. Duh” care se preocupă ca în fiecare duminică un număr de peste 30 de oameni să aibă asigurată masa de prânz. Este vorba de proiectul social „Duminica fratelui” derulat încă de anul trecut de către părintele paroh Cornel Felecan și părintele slujitor Călin Ficior având alături comunitatea Parohiei Ortodoxe „Pogorârea Duhului Sfânt” de pe strada Meteor.

Biserica de pe Meteor oferă mâncare în fiecare duminică

La masă se găseau persoanele aflate acum în grija Centrului. Printre ele se număra și Anamaria, o mamă tânără cu doi copii, încreștinați ortodox prin botez de către preotul paroh Cornel Felecan și preotul slujitor Călin Ficior de la Biserica Ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh”. De altfel, Anamaria până să ajungă în Centru a fost sprijinită de preotul Felecan în nevoile pe care o mamă singură le are în situația ei, inclusiv ajutor privind investigațiile medicale necesare care i-au ajutat apoi la întocmirea pensiei.

Ana Rodica Baciu este o altă femeie care este adăpostită de Centru mai bine de un an. „M-au ajutat cu primirea în cadrul centrului. De două ori am semnat contractul de prelungire a șederii. Nu orișicine te ține. Mă ajută cu mâncarea. Contează, ai o masă caldă în fiecare zi. Asistență medicală, de asemenea. Merg la medicul meu curant, psihiatru, dar se întâmplă să nu fie medicamentul. Și sunt foarte scumpe. La doamna asistentă apelez și face rost de medicamentul de pe rețetă”. Ana a mai stat aici și acum șapte ani, dar din păcate problemele au adus-o din nou în Centru. „Este foarte ușor să rămâi pe drumuri. Din cauza unui act. Sunt clujeancă, am fost căsătorită în Sibiu, dar l-a divorț n-am avut dreptul la casă.”

În pensie de boală și cu toate greutățile, Ana vorbește cu optimism despre viitorul său: „Centru este foarte ok pentru cine dorește să se lanseze de la zero. Tot asta am spus și asta simt. Dacă nu era centru, ce făceam?! Sunt fără locuință, dar pot să merg în chirie. Chiria ți-o plătești tu, te mai sprijină Primăria și altfel te descurci. Voi căuta și un loc de muncă să-mi acopăr cheltuielile ca să trăiesc.”

„Simt că D-zeu lucrează. Îmi dă ceea ce am crezut că nu se poate.”

Despre Centru femeia are numai cuvinte de laudă: „Centrul este foarte curat și se ocupă de fiecare beneficiar. Dacă omul are drept de pensie de boală sau socială, personalul se ocupă de toate actele și demersurile. Cu pensie am venit aici, dar știu persoane care au fost ajutate. Poți să te adresezi directorului, asistentei medicale și asistentului social, nu ești refuzat. Cu orice problemă poți să apelezi. Aici poți să stai să respiri un aer curat.” Ana s-a arătat fericită deoarece camera ei și a colegelor sale a fost declarată „cea mai curată”, „cu persoane plăcute”, mai spune ea. „Noi comunicăm, are fiecare câte o idee, lumea citește. Avem bibliotecă. Am topit-o în iarna trecută. Dacă nu era, ce făceam?” „Simt că D-zeu lucrează. Îmi dă ceea ce am crezut că nu se poate.”

Ana și-a dat seama că poate fi un model pentru ceilalți și că ajutând pe altul te poți simți mai bine: „Majoritatea oamenilor se iau după cei mai curăței, mai dezghețați. Avem un pic de grijă de ceilalți. Am grijă de o colegă de cameră, Leticia, care are amputat un picior. O duc la baie, o ajut să se spele, îi duc mâncarea. Se bucură și ea. I-am spus Leticiei să se roage și pentru mine. <Las’că și dacă nu te rogi, mă vede D-zeu>. Am sentimentul că mă ajută mult. Simt că D-zeu lucrează. Îmi dă ceea ce am crezut că nu se poate”.

Leticia, femeia cu un picior amputat, din același salon cu Ana, este o femeie care a fost obligată să cerșească pe stradă de către concubin. Femeia a fost exploatată până când un picior i-a cedat. „Avem cazuri de persoane cu picioare amputate deși Centrul nu este destinat persoanelor cu asemenea nevoi. Conform regulamentului persoanele care sunt găzduite în Centru trebuie să se poată autogospodări. Ori standardele de calitate nu ne dau voie să angajăm persoane în acest sens. Ar trebui să avem cel puțin trei infirmiere și personal medical care să-i supravegheze permanent. Au fost beneficiarii noștri, s-au dus în spital, s-a constatat că trebuie să le amputeze piciorul. Ce să facem cu ei? Nu avem unde-i lăsa.”, a spus șeful Centrului Social de Urgență din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, Alexandru Ploscar.

În Centru trăiește o familie soț-soție, bolnavi, persoane vârstnice care au fost evacuate din locuință. De asemenea, printre beneficiari se găsesc și persoane care nu se pot descurca singure. „Din păcate, avem câteva cazuri care sunt niște eșecuri a sistemului de protecție a copilului de dinainte de 1989. Au diverse probleme de sănătate, încadrați în grad de handicap. Nu-i putem lăsa în stradă. Chiar dacă le oferim o chirie, o locuință, nu se descurcă. Azi au banii, a doua zi nu-i mai au.”, a precizat șeful instituției, Alexandru Ploscar. Sunt și persoane care trec prin Centru și reușesc să se integreze și să aibă o viață normală însă, după cum ne-a spus Alexandru Ploscar, aceștea sunt foarte puține, sub 30% dintre beneficiari se descurcă în continuare. Din păcate, cei mai mulți care pleacă, revin în Centru.

Pe perioada iernii, în fiecare zi, la Centru vin persoane fără adăpost. „În perioada de ger, în fiecare seară avem persoane de pe stradă. Vin la noi persoane chiar dacă nu sunt din oraș. Îi găsește Poliția Locală și-i aduce. Îi ținem pe beneficiari o zi-două. Alții vor să stea, alții nu vor. Unii sunt consumatori de alcool. Mai avem un Centru pe strada Oașului unde-i primim. Nu putem să-i scoatem afară, mai ales la temperaturi scăzute.”, a precizat Alexandru Ploscar.

Centrul Social de Urgență de pe strada Dragoș-Vodă nr. 36-38 s-a deschis în anul 2012, are o capacitate de 50 de locuri, trei dormitoare cu unsprezece locuri pentru familii cu copii, restul dormitoare pentru femei și bărbați. Personalul oferă mai multe servicii sociale, precum cele de consiliere pentru obținerea unui loc de muncă, pentru obținerea unei locuințe sociale, îndrumare pentru obținerea unor beneficii sociale, cum este ajutorul social, pensia de boală, încadrare în grad de handicap. Beneficiarii sunt însoțiți la comisii pentru a-și întocmi dosarele. Centrul păstrează legătura cu spitalele, cu medicii specialiști. De asemenea, se oferă asistență medicală primară, și anume asistenta urmărește ca beneficiarii să-și urmeze tratamentele recomandate de medicii specialiști. În prezent, sunt 33 de beneficiari cu contracte, trei fiind internați în spital cu viroze, sau alte boli, fiind inclusiv bolnavi oncologici.

„Dacă facem lucrarea lui Dumnezeu, la vremea potrivită vom primi răsplată din partea lui Lui”

Hrana beneficiarilor, zilnic cel puțin două feluri de mâncare, este oferită de Asociațiile „O masă caldă”, „Masa săracilor”, „Misionarii lui Padre Pio”, parohiile „Pogorârea Sfântului Duh” de pe strada Meteor, „Sfânta Treime” de pe strada Bisericii Ortodoxe, „Buna Vestire” din Iris și alte fundații, a precizat șeful instituției care a ținut să mulțumească părintelui paroh Cornel Felecan și tuturor acelora care oferă mâncare persoanelor din Centru.

Părintele paroh Felecan Cornel s-a arătat încrezător în continuarea proiectului „Duminica fratelui”: „Sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu ca acest program parohial să funcționeze și anul acesta când în fiecare duminică sunt peste 30 de beneficiari. Biserica noastră asigură pentru aceștia mâncare de la restaurant, de cea mai bună calitate.”

De altfel, în afară de masa de duminică oferită persoanelor aflate în dificultate comunitatea Bisericii ortodoxe de pe Meteor, îndrumată de părinții Cornel Felecan și Călin Ficior, este implicată și în alte proiecte la fel de inimoase. Este vorba de „Ospățul bucuriei”, proiect prin care de două ori pe an toate persoanele vârstnice sunt invitate la o seară de rugăciune și la o cină cu preoții și programul „Din suflet pentru trup” prin care se oferă medicamente persoanelor cu venituri mici care au nevoie.

În plus, comunitatea Parohiei Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh” oferă în fiecare lună, o săptămână masa de prânz pentru copii de la Așezământul „Sf. Onufrie”de la Mănăstirea Florești. Toate aceste se fac „prin dragostea, iubirea și credința comunității credincioșilor de la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”. „De aceea, bunul D-zeu să ne rânduiască lucrare, iubire, credință și nădejde pentru a fi cu adevărat fii ai lui Dumnezeu având întotdeauna în vedere cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos care ne spune în Evanghelia de la Matei capitolul 25: <Veniți binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine>. Și dacă noi, ca și creștini slujitorii preoți și credincioși, facem lucrarea lui Dumnezeu, cu siguranță, că la vremea potrivită vom primi răsplată, ajutor, binecuvântare și mântuire din partea lui Dumnezeu.”, a spus preotul paroh Cornel Felecan.

Tia Sîrca