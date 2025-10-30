DIVERSE

Centrală termică pe gaz, peleți sau lemne? În ce situații este potrivită fiecare alegere

30 octombrie 20250 commentarii

Alegerea sistemului de încălzire potrivit pentru locuință este una dintre cele mai importante decizii pe care le poți lua. Fie că te muți într-o casă nouă sau vrei să înlocuiești sistemul vechi, este esențial să înțelegi ce opțiuni ai și cum influențează acestea confortul, costurile și întreținerea pe termen lung.

Hornbach vine în sprijinul clienților nu doar cu o gamă variată de produse și soluții pentru încălzire, ci și cu servicii profesionale de montaj pentru instalații termice.

Centrala pe gaz – confortul și controlul la un buton distanță

Centralele termice pe gaz sunt cele mai populare în mediul urban. Ele oferă o combinație perfectă între confort, automatizare și eficiență energetică. Modelele moderne, în special cele cu condensare, reușesc să recupereze o parte din energia pierdută prin aburii de evacuare, reducând astfel consumul de combustibil.

Centrala pe peleți – soluția modernă și sustenabilă

Dacă nu ai acces la rețeaua de gaz sau vrei o alternativă mai ecologică, centrala pe peleți poate fi o alegere excelentă. Peleții sunt un combustibil din surse regenerabile, obținuți prin presarea rumegușului și a deșeurilor din lemn.

Modelele moderne dispun de buncăre de alimentare și sisteme de curățare automată, ceea ce le face aproape la fel de comode ca centralele pe gaz.

Centrala pe lemne – tradiție, independență și putere

Pentru cei care locuiesc în zone fără rețele de gaz și care au acces ușor la combustibil solid, centrala pe lemne rămâne o soluție viabilă. Modelele moderne, cu ardere controlată sau cu gazeificare, sunt mult mai eficiente decât cele clasice, reduc consumul de lemn și oferă o temperatură constantă.

Rolul montajului profesionist – de ce să alegi echipele Hornbach?

Montajul unei centrale termice nu este doar o etapă tehnică, ci și una care influențează direct eficiența. Un sistem montat incorect poate consuma mai mult combustibil, poate avea pierderi de presiune, zgomote, scurgeri sau chiar defecțiuni grave.

  1. Evaluarea și consultanța personalizată – specialiștii Hornbach analizează spațiul unde urmează să fie instalată centrala, tipul de instalație existentă, necesarul termic al locuinței și posibilele provocări tehnice. Astfel, se asigură alegerea celei mai potrivite soluții pentru nevoile tale.
  2. Oferta detaliată și transparentă – primești un deviz complet, care include costurile materialelor, manopera și termenul de finalizare. Nu există costuri ascunse, iar tu poți decide în cunoștință de cauză.
  3. Execuția lucrării – montajul este realizat la data stabilită, de către echipe calificate. Se montează centrala, se conectează la instalație, se testează funcționarea, presiunea, etanșeitatea și siguranța tuturor componentelor.
  4. Verificarea finală și garanția – după finalizarea lucrării, se efectuează verificări finale pentru ca sistemul să funcționeze corect și eficient. Lucrarea este însoțită de 2 ani garanție pentru montaj, astfel încât ai siguranța că totul a fost realizat la standarde profesionale.

Beneficiile montajului realizat de Hornbach

  • Siguranță deplină – montajul este efectuat conform normelor tehnice și legale, reducând riscurile de defecțiune sau scurgeri.
  • Eficiență maximă – sistemul este reglat optim, ceea ce înseamnă consum redus de combustibil și o performanță constantă.
  • Confort fără griji – nu mai trebuie să cauți instalatori, să coordonezi echipe sau să îți faci griji pentru erori de montaj. Hornbach gestionează totul pentru tine.
  • Suport tehnic și consultanță – specialiștii Hornbach oferă sfaturi practice pentru utilizarea și întreținerea corectă a centralei.

Cu serviciile Hornbach, ai siguranța că montajul este realizat de profesioniști, conform tuturor standardelor, iar investiția ta va fi protejată pe termen lung.

Vizitează cel mai apropiat magazin Hornbach sau intră pe hornbach.ro, la secțiunea „Servicii”, pentru a descoperi și alte proiecte unde te poți baza pe specialiștii în montaj.

Poză de he gong pe Unsplash.com

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Cum reduceți consumul de energie din cadrul unei clădiri?

Cu durere în suflet, anunțăm încetarea din viață a celui ce a fost dragul nostru tată, socru, bunic și străbunic, BEDELEAN IOAN

Cu profund respect, aducem omagiu celui care a fost un dascăl devotat și un mentor pentru multe generații de geologi

Studiu internațional condus din Cluj – Relația timpurie cu mama se reflectă în structura creierului

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.