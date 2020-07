Cât sunt de bogați „paznicii” pădurilor clujene

REPORTAJ Articol scris in EVENIMENT

Surprize în declarațiile de avere ale șefilor de la Garda Forestieră Cluj. Din documentele depuse recent reiese că „paznicii” pădurilor clujene au proprietăți și investiții importante. Ei dețin terenuri, case, apartamente, dar și plasează economiile în depozite bancare consistente. Unii sunt „băgați” în turism iar alții beneficiază de subvenții grase de la APIA.

Inspectorul șef al Gărzii Forestiere Cluj, Istrate Ștețco (foto), fost secretar de stat în perioada februarie 2017-martie 2018 la Ministerul Apelor şi Pădurior, deține șapte terenuri care totalizează 23.448 metri pătrați (mp). Cel mai mare teren deținut de Ștețco are 15.343 mp și este situat în localitatea Borșa-Maramureș. Un alt teren aflat în proprietatea familiei Ștețco este amplasat în comuna clujeană Chinteni, având 531 mp.

La capitolul imobile, Istrate Ștețco a consemnat un apartament de 70 de mp, obținut prin cumpărare în 2001 în orașul Bistrița și un altul de 41 mp pătrați în localitatea clujeană Chinteni. La capitolul clădiri, în declarația de avere la șeful Gărzii Forestiere Cluj figurează și o pensiune de 212 mp construită cu fonduri UE în Bistrița Bârgăului. La rubrica bunuri mobile, fostul secretar de stat a declarat un VW Passat cumpărat în 2004, un Suzuki Jimi din 2005, un VW Polo din 2003 și o remorcă.

Din declarația de avere mai reiese că Ștețco a acordat un împrumut de 68.671 lei, însă are și o datorie către o persoană fizică de 70.000 lei pe care ar trebui s-o restituie până în 2024. În privința veniturilor, Istrate Șteșco a declarat 92.962 lei reprezentând sumele obținute din salariul de inspector șef al Gărzii Forestiere Cluj, 1450 lei contravaloarea tichetelor de vacanță și 11.777 lei venituri din activitatea turistică de la pensiunea din Bistrița Bârgăului. De asemenea, soția lui Istrate Șteșco a declarat un venit anual de 57.232 lei, reprezentând salariul de la Agenția de Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.

Subvenții grase de la APIA

Daniel Pop, fost Inspector șef al Gărzii Forestiere Cluj în perioada în care Istrate Șteșco a deținut funcția de secretar de stat, este proprietarul a nu mai puțin de șase terenuri care totalizează 20,11 hectare. Patru dintre terenuri sunt deținute în comuna Boiu Mare, județul Maramureș, iar unul este situat în comuna Sânmihaiu de Câmpie. Daniel Pop mai figurează cu 1,58 hectare de teren agricol în Bistrița, zona Sigmir. La capitolul clădiri, Pop a declarat o casă obținută în 2019 prin moștenire în comuna Boiu Mare și un apartament de 54 mp în Bistrița. La secțiunea bunuri mobile, Pop a consemnat un autoturism Mitsubishi din 2006 și un Volkswagen din 2005. Angajatul Gărzii Forestiere Cluj a trecut un împrumut acordat de Primăria municipiului Bistrița de 39.329 lei.

La capitolul venituri, Daniel Pop a consemnat salariul de 62.329 lei și subvenții de la APIA pentru terenurile agricole pe care le deține în valoare de 56.000 lei.

Pasionat de mașini

Avram Grigore, fost inspector șef, deține mai multe terenuri intravilane: în Sângeorz Băi două, de 975 metri pătrați (mp), respectiv 495 mp, primul obținut prin cumpărare 1996, iar al doilea fiindu-i atribuit în 1999, în Dipșa unul de 1500 mp, cumpărat în 1999, și în Beclean, Figa unul de 200 mp, concesionat în 2011. De asemenea, el mai are trei terenuri agricole în Maieru, de 7.000 mp, 2.700 mp, 5.000 mp, primul moștenit, iar celelalte două cumpărate în 2017, respectiv 2018. Dânsul mai are în proprietate o casă de 280 mp, constuită în 1996 în Sângeorz Băi și o casă de vacanță de 80 mp, construită în 2015 în Beclean, Figa.

Fostul inspector șef nu stă rău nici la capitolul motorizare, în proprietatea sa aflîndu-se trei autoturisme: un VW Golf fabricat în 2001 și achiziționat în 2004, un Kia Ceed din 2008, cumpărat în același an și un Suzuki cu anul de fabricație 2002, cumpărat în 2010. Rezervele sale financiare constau într-un depozit de 19.373 lei și un cont curent de 6.126 lei, ambele deschise la BCR, completate de două depozite de 28.000 lei, respectiv de de 40.360 lei, și de un cont curent de 5.532 lei, toate deschise la Raiffeisen. Dar are și credite: unul de 6.599 lei, la BCR, și celălalt de 24.984 lei, la Raiffeisen. Veniturile sale au constat în principal din salarii: de la Garda Forestieră Cluj – 122.788 lei (de unde a beneficiat și de tichete de vacanță de 2.900 lei), de la Ocolul silvic comunal Romuli -11.279 lei, de la SC Star Gate SRL – 9.000 lei și de la INCD Marin Drăcea – 3.450 lei. O ”completare” a constat în subvenții agricole de 3.600 lei de la APIA.

Contract de întreținere pentru casă de vacanță

Marincaș Bogdan, șef Serviciu Control, deține un teren intravilan cumpărat în 2018 în Cluj-Napoca, și un altul, de 1.900 mp, în localitatea Bogdana, în baza unui contract de întreținere din 2019. Tot în Cluj-Napoca el are un apartament de 55 mp, cumpărat în 2018, iar în Bogdana, tot în baza unui contract de întreținere, are din 2019 o casă de vacanță de 131 mp. Șef Serviciului Control conduce un Volkswagen Passsat din 2005, are un cont de 45.197 lei la Raiffeisen și unul de 3.144 lei la Banca Transilvania, un cont de pensie privată obligatorie de 36.413 lei, dar și un credit de 300.852 lei, la Banca Transilvania. Veniturile sale salariale au fost de 92.166 lei, completate de vouchere de vacanță în valoare de 1.450 lei și de venituri din închirieri imobiliare de 9.054 lei.

Depozite da, credite ba

Moale Gheorghe, fost inspector șef, deține împreună cu soția un teren intravilan de 0,09 ha în Sălicea, cumpărat în 2000, și unul agricol de 0,29 ha în Suceg, achiziționat în 2003. De asemenea, el a moștenit un teren forestier de 0,14 ha, în Cluj-Napoca. El a reușit să-și cumpere două apartamente în Cluj-Napoca, unul de 90 mp, în 1992, și celălalt de 59,64 mp, în 2006. Om norocos, fostul inspector șef a cîștigat la C.E.C., în 1985, un autoturism Dacia 1310, iar în 2009 a achiziționat o Skoda Opctavia fabricată în 2004.

Rezervele sale financiare constau trei depozite bancare la Banca Transilvania – de 15.435 lei, 16.185 lei, respectiv 10.152 lei – plus un cont curent de 36.880 lei la aceeași bancă, la care se adaugă un depozit de 60.000 lei și un cont curent de 48.438 lei la Raiffeisen, precum și un depozit de 20.141 lei la Ideea Bank. Nu are credite bancare, iar veniturile sale salariale au fost de 70.129 lei, la care s-au adăugat 717 lei din dobânzi bancare.

Viorel Dădulescu