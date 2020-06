Campion al Croaţiei a semnat cu „U” BT Cluj

Articol scris in SPORT

După ce Kuti Nandor, David Vida, Ştefan Grasu şi antrenorul Duşko Vujosevic au ales să continue alături de “U” Banca Transilvania Cluj-Napoca, site-ul oficial al “studenţilor” anunţă încă două mutări: Karlo Zganec şi Andrija Stipanovic.

Primul şi-a prelungit înţelegerea cu Universitatea. Karlo Zganec va împlini 25 de ani luna viitoare, pe 25 iulie, el venind la “U” Banca Transilvania în urmă cu un sezon. Originar din Zagreb (Croaţia), Zganec este o adevărată forţă a naturii la cei 2,06 metri înălţime. De-a lungul carierei, Žganec a mai jucat la Cedevita Zagreb și KK Zagreb. Alături de naționala Croației, Karlo Zganec a câștigat medalia de aur la campionatele europene Under 16 și Under 18. Tot la categoria Under 18, jucătorul a cucerit și o medalie de argint. În stagiunea precedentă a Ligii Naționale, croatul a înregistrat medii de 8,8 puncte pe meci. „Sunt bucuros că voi continua la “U” Banca Transilvania. Sezonul trecut a fost senzațional. Am demonstrat că suntem o echipă performantă atât în FIBA Europe Cup, cât și în competițiile interne. Nu a fost o decizie grea când am hotărât să revin. Toți membrii staff-ului dau dovadă de profesionalism, ceea ce este foarte important pentru mine. Fanii sunt cu adevărat minunați, iar atmosfera pe care o creează la meciuri este incredibilă. Orașul este foarte frumos, oamenii sunt primitori. Este o plăcere să evoluez încă un sezon alături de familia Universitţii și îmi doresc ca acesta să fie excelent. Haide U!”, a declarat Karlo Zganec, pe site-ul oficial al echipei clujene. Andrija Stipanovic este prima achiziţie a clujenilor post-pandemie. Noul pivot al Universităţii vine tocmai din campionatul Sloveniei, de la Cedevita Olimpia Ljubliana. Stipanovic măsoară 2,09 metri înălţime şi s-a născut pe 18 decembrie 1986, la Mosnar, actualmente în Bosnia Herțegovina. El și-a început cariera profesionistă în 2005 alături de Hermes Analitica Zagreb și a mai trecut pe la KK Split, Liège Basket (Belgia), Juvecaserta (Italia), Telenet Oostende (Belgia), Trabzonspor, Büyükçekmece Basketbol (Turcia) și Cedevita Zagreb. Andrija Stipanovic a jucat împotriva Universităţii Cluj în sezonul 2014-2015 al EuroChallenge Cup, pe când activa la gruparea turcă Trabzonspor. Deţine în palmares două cupe ale Croaţiei şi un titlu de campion al acestei ţări. ”Sunt fericit că voi face parte din echipa “U” Banca Transilvania. A fost ușor să iau această decizie, având în vedere prezența unui antrenor de renume și sprijinul unor fani de excepție. M-am hotărât fără probleme împreună cu familia mea. Sper să avem un sezon grozav!”, a declarat Stipanovic pe site-ul oficial al echipei clujene.

Cristian FOCŞANU