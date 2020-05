Caleașca pe tălpici

Articol scris in EDITORIAL

Pe oamenii care, întru susținerea unei idei, apelează la strategia citatelor, nu îi consider, neapărat, niște intelectuali de categoria grea, mai degrabă, niște indivizi care nu își asumă responsabilitatea unei afirmații.

Este un reflex oportunist, o cusătură cu ață groasă pe o țesătură gingașă: ține cusătura, dar nu se mai poartă țesătura.

Politicienii noștri nu folosesc această platoșă perversă, nu citează, fiindcă nu au ce, fiindcă nu au carte, lectură în domeniu și nici idei. Fiecare se străduiește să stea, cât mai la mijloc, departe de pericolele mersului în primul rând, al purtatului de pancartă. În 30 de ani, în surogatul acesta de democrație, ați întâlnit vreo idee politică, demnă de a fi citată, l-ați auzit pe un lider să fie autorul unei fraze care să facă istorie?

Ei,da, în schimb, avem o întreagă literatură a vorbirii cu coadă de păun, a agramatismelor, a „ideilor” care au făcut și vor face istoria prostiei politice. Bulă trăiește, e mai voinic, mai gălăgios și mai sentențios, ca niciodată!

*

Alfred Simonis, deputat PSD, șefu’ la Filiala Timiș, îmi era familiar, fără să îl fi văzut vreodată. Revelația am avut-o la ultima sa cuvântare în Parlament: da, dom’ne, seamănă cu o suricată! Le știți pe suricatele acelea: temperamentale, agitate, se ridică mereu din fund, pe labele din spate și își supraveghează teritoriul, ca nu cumva să le atace elefanții. Nici dracu’ pe câmpia aia, dar suricata țup-țup, de veghe patriei străbune!

Acest Simonis, cu un fizic relativ deznădăjduit, dincolo de aparențe fragilitații, este un luptător! A apărut recent, în primul rând al celor, până mai ieri, în rândul al doilea, ciolacii, romașcanii. Oportunistul Șerban Nicolae s-a suit și el în căruța ăstora, nu mai dăncilește, băiatul atât de iubit, care produce condens pe sticlă, cu otrava gurii sale, reșapată, dar se bagă tare și repetat în poza de grup, pentru sala 34 a Muzeului „Antipa”.

Simonis este ambițios, deștept, un pic prea deștept pentru nivelul general de folosire al celui de al II-lea sistem de semnalizare cu stegulețe verbale, treabă care s-ar putea să îl coste, dar acum e momentul lui de glorie. Desigur, toate bășcăliile, sentințele acide, ironiile, unele de toată jalea la adresa celor de la putere,sunt notate cu atenție și se vor deconta odată.

Actuala moțiune împotriva Ministrului de la Interne este opera lui, cel puțin denumirea ei este marcă înregistrată: „Democrația românească în derivă, cu Vela ruptă, în (la, Alfred, dar nu e nimic) timp de pandemie”

Titlul acesta, ce se vrea ironic, demonstrează nivelul la care au ajuns structurile parlamentare, transformarea Parlamentului într-un bâlci, o piață de vechituri, cu miros și culoare specifice.

De unde pute? De la mormanele de conștiințe decedate și lăsate acolo, neadunate.

Să îl observați pe Simonis la tribună, după citirea unei fraze, pe care a gândit-o să aibă impact ludic, fiindcă e haioasă rău (crede el): ridică fățăul triunghiular, se uită, semi-circular, prin sală, bucurându-se ca un copil, de reacție colegilor, când și cum, în funcție de mezenter și mezanfan. De aici și asocierea sa, comportamentală, cu suricatele. Tabloul se completează armonios cu zoo-peisajele confraților politici, iar asocierile nu sunt deloc măgulitoare, însă corespund, fizic și chimic, la nivel de lavandă obținută din compost.

S-ar putea crede că sunt chitit pe acest partid discreționar în Parlament, care pe ultima sută de metri își înghesuie în buzunare toate avantajele posibile, Nu am nimic cu partidul în sine, ci cu echipele de obstrucționiști care se comportă de parcă ne aflăm într-o normalitate cotidiană.

Cornel UDREA