Bilanț final al accidentului de pe dealul Dumbrava

31 august 20250 commentarii

O persoană și-a pierdut viața iar alte nouă au fost rănite în urma accidentului de pe dealul Dumbrava în care a fost implicat un autocar.|În autocar se aflau 21 de persoane. Accidentul a avut loc după ce șoferul, un bărbat de 44 de ani, ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă la stânga, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum.

În urma accidentului, un bărbat de 72 de ani, pasager în autocar, a fost găsit în stop cardio-respirator și a fost extras din autovehicul de echipele de intervenție. Deși s-au aplicat imediat manevre de resuscitare, acesta a fost declarat decedat.

Nouă persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale de specialitate. La locul accidentului au intervenit echipaje de la ISU, SMURD, ambulanțe SAJ, precum și elicoptere SMURD pentru sprijin aerian.

Planul Roșu de intervenție a fost activat imediat după accident și a rămas în vigoare până la ora 18,55, când a fost declarat încheiat. Traficul rutier în zonă a fost deviat prin DJ108C, sub coordonarea poliției rutiere.

Șoferul autocarului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

La intervenție au fost mobilizate următoarele resurse: 5 autospeciale complexe; 6 SMURD (1TIM, 3 EPA, 2 ATPVM); 3 ambulanțe SAJ;
2 elicoptere; 1 mașină medic de urgență; 1 microbus; 3 aserv.
Persoanele din autocar au fost transportatate astfel: 1 persoana transportată cu elicopterul la spitalul din Târgu Mureș; 8 persoane transportate la spitalele din Cluj-Napoca; 11 persoane transportate la un motel din localitatea Gilău pentru a fi preluate de aparținători;
1 persoana decedată. „Doresc să mulțumesc Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, SMURD Cluj, primarului comunei Căpușu Mare, domnul Gheorghe Iancu și tuturor structurilor și persoanelor care s-au implicat pentru gestionarea cu profesionalism a acestei situații deosebite. Conduceți cu prudență! Viața este cel mai de preț bun!”, a transmis prefectul județului Cluj, Maria Forna. Surse din Poliție au declarat pentru Făclia că autocarul era înmatriculat în județul Neamț și transporta persoane cu dizabilități iar

