Baza Aeriană de la Câmpia Turzii a intrat de vineri in misiune de luptă permanenta a NATO. Decizia vine în contextul intensificării amenințărilor cu drone de la granițele României

25 octombrie 20250 commentarii

Baza Aeriană de la Câmpia Turzii intră în misiune permanentă de poliție aeriană NATO

Începând cu data de 20 octombrie 2025, Escadrila 48 Aviație Vânătoare a Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii a intrat în misiune de luptă permanentă, asigurând serviciul de Poliție Aeriană sub comandă NATO, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.

Misiunile au ca scop protejarea integrității spațiului aerian al României și apărarea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice, într-un context regional marcat de amenințări tot mai frecvente cu drone la granița de est și, recent, la granița de nord a României.

Certificarea celei de-a doua escadrile de aeronave F-16 Fighting Falcon confirmă nivelul ridicat de pregătire și interoperabilitate al Forțelor Aeriene Române, demonstrând capacitatea țării noastre de a contribui cu forțe moderne de apărare aeriană la sistemul colectiv al NATO.

În prezent, România are trei escadrile de luptă care execută misiuni de poliție aeriană sub comandă NATO: Escadrila 53 de la Fetești; Escadrila 48 de la Câmpia Turzii; un detașament al Forțelor Aeriene Germane dislocat la Mihail Kogălniceanu, cu cinci aeronave Eurofighter Typhoon.

Prin această activare, România își consolidează poziția strategică pe flancul estic al Alianței și își reafirmă angajamentul ferm față de securitatea colectivă euroatlantică.

