Au exploatat și vândut pietriș fără autorizație. Prejudiciul aproape 2 milioane lei

6 noiembrie 20250 commentarii

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, joi, 6 noiembrie 2025, polițiștii specializați în investigarea criminalității economico-financiare din Cluj, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, au pus în aplicare șaisprezece mandate de percheziție domiciliară în județele Cluj, Bistrița – Năsăud, Iași, Suceava și Bacău, anunță reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

Este vorba de un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de executare de activități miniere fără permis sau licență, spălarea banilor și evaziune fiscală. Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în perioada 2018 – 2024, un bărbat, de 41 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi efectuat activități de exploatare minieră a pietrișului și balastului în județul Bistrița-Năsăud, fără a deține autorizațiile prevăzute de lege, cantitățile de agregat mineral rezultate din activitatea ilicită fiind, ulterior, plasate în circuitul comercial legal prin disimularea originii ilicite a bunurilor.

Activitatea infracțională a fost înlesnită de o terță persoană, respectiv un bărbat de 37 de ani, din județul Iași, prin emiterea unor facturi fictive de livrare bunuri, fiind înregistrate în evidențele contabile ale societății comerciale administrate de către bărbatul din municipiul Cluj-Napoca. Prejudiciu cauzat a fost estimat la 1.800.000 de lei, urmând ca prejudiciul total să fie calculat în urma analizării probelor identificate. În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile deținute de cei doi bărbați.”, transmit polițiștii clujeni.

