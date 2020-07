Apropape jumătate dintre firmele membre în Camera de Comerţ Americană se gândesc la concedieri

Articol scris in ECONOMIE

O pondere de 44% dintre companiile membre ale Camerei de Comerţ Americane din România (AmCham) se gândesc să reducă numărul de angajaţi în acest an şi 55% estimează o scădere a veniturilor.

„Doar 8% dintre companiile membre AmCham estimează creşteri ale numărului de angajaţi în acest an, iar 44% estimează că va avea loc o reducere a numărului de angajaţi. Există statistici potrivit cărora există 436.000 de disponibilizări în primele trei luni ale anului, un număr semnificativ”, a afirmat Ionuţ Simion, preşedintele AmCham, citat de Agerpres.

„Anul trecut, în studiul nostru, 36% dintre companii spuneau că vor reduce numărul salariaţilor.

Pe de altă parte, dacă ne uităm la studiul din acest an, doar 12% spun că au raportat scăderi. Deci, există, dacă vreţi, o prudenţă şi nu mă aştept ca 44% dintre companii să facă efectiv acest lucru”, a completat el.

În acelaşi timp, 60% dintre companii spun că este dificil să găsească angajaţi calificaţi.

„Nu se pune problema neapărat să restructurezi. Sunt sectoare care au fost afectate semnificativ, în special cele din industria HoReCa, şi va mai dura până îşi vor reveni, chiar dacă s-ar elimina aceste condiţii. În continuare există un deficit de personal calificat, care să răspundă noilor competenţe, care presupun digital skills, cunoştinţe profesionale – şi am vorbit de atâtea ori de lipsa şcolilor vocaţionale, a şcolilor profesionale, care să dea posibilitatea să avem forţă de muncă la fel de bine pregătită cum aveam acum 30 de ani”, a mai spus Simion.

Întrebat din ce domenii sunt companiile care vor reduce numărul salariaţilor, el nu a putut preciza cu exactitate, însă a menţionat că, din totalul companiilor AmCham, 35% activează în sectorul serviciilor, consultanţei şi avocaturii, iar 65% în industrie, inclusiv HoReCa.

La rândul său, Alex Milcev, membru în boardul asociaţiei, a arătat că percepţia investitorilor este extrem de importantă în acest an pentru deciziile pe care le vor lua.

„Sentimentul nu este doar o chestiune psihologică, ci are un impact economic foarte precis. Dacă cineva se aşteaptă să se întâmple ceva rău în piaţă, probabil n-o să angajeze oameni, ci, din contră, o să-i concedieze. N-o să investească, ci o să îngheţe investiţiile. Deci, sentimentul este foarte important. Oricum, situaţia s-a îmbunătăţit faţă de martie, când nu ştiam cu ce ne confruntăm. Nici acum nu ştim prea bine, dar e ceva mai multă claritate”, a arătat Milcev.

Potrivit preşedintelui AmCham, cea mai mare provocare pentru membrii asociaţiei a fost trecerea la munca de la distanţă, chiar dacă dispuneau de infrastructura necesară.

„Acum, cea mai mare provocare este să readucem angajaţii înapoi la birou. Este o problemă de încredere şi de asigurare a tuturor condiţiilor necesare pentru a menţine sănătatea angajaţilor noştri. Cred că încrederea este cea care va juca un rol fundamental în rapiditatea cu care economia unei ţări precum România îşi va reveni din această situaţie”, a adăugat Simon.

Prognoze pesimiste

Sondajul arată că 45% dintre firmele membre AmCham estimează o revenire economică în formă de U pentru economia românească, adică o reacţie abruptă la şocul epidemic, urmată de o revenire pe termen mediu, iar 24% se pregătesc pentru o evoluţie în forma literei W, în care iau în calcul mai multe valuri de infecţii cu COVID.

De asemenea, 29% se aşteaptă la creşterea sau stagnarea cifrei de afaceri şi tot 29% cred că valoarea indicatorului va scădea cu până la 10 procente. Un sfert dintre firme preconizează scăderi de 10-25%, iar 18% dintre respondenţi se aşteaptă la scăderi mai mari de 25%.

În proporţie de 83%, membrii AmCham cred că principalul avantaj economic al ţării este apartenenţa la UE, 53% au indicat dimensiunea pieţei, 50% calitatea infrastructurii digitale şi 47% calitatea capitalului uman.

Din total, 44% spun că vor reduce investiţiile, 35% le vor păstra la aceeaşi valoare şi 21% se gândesc să le majoreze. La fel, 55% estimează scăderi ale veniturilor, 25% stagnare şi 20% creşterea lor.

Întrebaţi cum apreciază actualul climat investiţional din România, 40% au răspuns slab sau precar, 38% neutru şi doar 21% consideră că este bun.

