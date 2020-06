Apel la responsabilitate, lansat de medicii de familie

Articol scris in Sănătate

Prin intermediul unui „Apel la responsabilitate”, Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) reamintește populației măsurile principale pentru prevenția infecției COVID 19.

„Folosiți masca de protecție când intrați într-un spațiu închis în care se află alți oameni. Schimbați masca la cel mult patru ore. Masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura persoanei care o poartă. Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact cu o suprafață potențial contaminată. Evitați zonele aglomerate de tipul adunărilor publice, zone de trafic intens, zone de recreere. Evitați strângerea mâinilor, îmbrățișările. Păstrați o distanță semnificativă, de 1,5 metri, față de celelalte persoane, chiar și atunci când este nevoie să stați la coadă la un magazin sau la o instituție. Limitați folosirea bancnotelor și a monedelor, optând pentru plăți cu cardul bancar/ telefonul sau plăți online. Optați pentru munca la distanță, în măsura în care aveți această posibilitate oferită de angajator. Măsurile de distanțare trebuie aplicate oriunde, inclusiv în cercul de apropiați. Uneori avem tendința de a considera că rudele sau prietenii nu ne pot infecta. Informați-vă despre noul coronavirus numai din surse oficiale” – recomandă SNMF.

Semnalul de alarmă tras de medicii de familie este motivat prin aceea că „populația respectă din ce în ce mai puțin recomandările privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii acestei boli, iar autoritățile nu mai reușesc să se impună eficient”.

„Noi, medicii de familie, am trecut prin pandemie în regim de gardă permanentă, cu resurse proprii și cu devotament. Am păstrat cabinetele deschise, am facilitat comunicarea la distanță prin intermediul mijloacelor electronice, am acoperit nevoile de consultații de la alte specialități și ne-am implicat în monitorizarea și gestionarea cazurilor cronice pe care spitalele și policlinicile nu le-au putut primi din cauza epidemiei. Am putea spune că au fost intervale de timp când pentru tot ce nu era coronavirus, noi, medicii de familie, am susținut sistemul. Am fost aproape de pacienții noștri și de rudele lor venite din străinătate, am comunicat continuu cu persoanele izolate, carantinate, sau suspecți de COVID 19. Am fost aproape de nesiguranța pacienților, am făcut față suspiciunilor, incertitudinilor, contestațiilor. Mesajul nostru către populație este un îndemn de a face împreună lucruri simple, care ne pot păstra sănătatea individuală și colectivă și care ne permit să sperăm la o normalitate cât mai asemănătoare cu cea anterioară pandemiei” – arată reprezentanții medicilor de familie.

M. TRIPON