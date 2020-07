Aniversări clujene: Datoria profesiei mele

La 6 iulie 2020, Acad. Nicolae HÂNCU, reputat universitar, diabetolog și nutriționist clujean, împlinește 80 de ani. LA MULȚI ANI!

„Medicina este o profesie dureros de frumoasă”, a spus Octavian Fodor, maestrul meu de medicină internă și Rectorul începuturilor mele universitare. Am avut șansa să învăț medicina, continui să o învăț, învățându-i apoi și pe alții, în universul aurit al Universității noastre. De decenii fac parte din „misiunea planetară’’ de îngrijire a celor foarte mulți care au diabet zaharat și boli metabolice. M-am urcat pe baricadele luptei pentru sănătatea populațională prin alimentație sănătoasă în cadrul stilului de viață optim. Sunt acolo și acum. Ce am învățat, ca știință, înțelepciune și artă profesională, se constituie într-o avuție personală, pe care mă simt dator să o împărtășesc. ESTE DATORIA PROFESIEI MELE. Când spun PROFESIE mă gândesc la noi toți, cei care o profesăm, cu unică pricepere și dăruire. Îmi imaginez PROFESIA noastră sub forma unui forum, a cărui cupolă virtuală are forma aidoma simbolului arhitectural al celei mai frumoase perioade din istoria artelor: Renașterea.

Menirea medicinii este DRUMUL ȘTIINȚEI CĂTRE SĂNĂTATEA OAMENILOR dublată de PAȘII LOR DIRIJAȚI SPRE PROPRIA SĂNĂTATE. Profesia mea are cărările bătute în ambele sensuri și nu numai.

1. Drumul științei spre sănătatea oamenilor

Născută din empirism, medicina a devenit o știință respectată, admirată și fără de care sănătatea și calitatea vieții, pe lunga ei durată, ar fi imposibile.Explicația rezidă în uimitoarele descoperiri științifice, convertite în calitatea actului medical.

ACTUL MEDICAL este un act de creație, întruchipând locul și momentul în care știința, prin medic, întâlnește posibilitatea de a dobândi sănătatea. Actul medical înseamnă știința medicală aplicată prin judecată clinică, care nu arareori îmbracă forma ARTEI MEDICALE. Aceasta presupune fericitul buchet de CUNOȘTINȚE, CONȘTIINȚĂ ȘI CONȘTIINCIOZITATE, al medicului ÎNDRĂGOSTIT DE PROFESIA LUI. Implicit se mai adaugă două iubiri. Prima este cea altruistă, pentru semeni, tip agape, în care dăruirea are un singur sens, a doua fiind dragostea pentru frumosul care ne înconjoară. Trebuie să-l recunoaștem și să ne lăsăm mângâiați de el, pentru că prin el devenim mai buni. Medicul are nevoie de frumos, așa cum are nevoie de știință.

Cum le dobândește? Prin două evadări. Prima este spre solitudine, unde se încarcă cu frumos și știință. A doua, când, energizat cu ele, se întoarce spre actul medical, devenind solidar cu semenii aflați în suferință.

Medic solitar și medic solidar! Iată două ipostaze repetabile și necesare actului medical, pentru a deveni „artă medicală”. Arta medicală este astfel o năzuință. Fiecare medic al specialității noastre tinde spre a deveni „artist” în tot ceea ce face. Lucian Blaga scria că omul trebuie să fie un „artist al muncii”. În felul acesta „,arta medicală” este o formă a „artei muncii”.

Dar mai este ceva, activitatea în echipă. Ea este motorul performanței. O lungă și fructuoasă colaborare cu o minunată echipă m-a ajutat să urc spre vârful piramidei. De acolo le-am întins mâna, spre a le facilita și lor urcușul.

Profesia mea se regăsește în acest paradis umanist, ajutând știința să ajungă la sănătatea oamenilor.

2. Pașii semenilor spre propria lor sănătate

Sănătatea se îndreaptă spre oameni în măsura în care și ei pășesc spre ea. Pașii oamenilor spre sănătate au nevoie de ajutor, la fel precum cei ai copiilor ce-nvață să meargă. Profesia mea este cea care-i sfătuiește competent pe cei care vor și ei să devină competenți în optimizarea comportamentelor vitale: alimentația, mișcarea, somnul, adică cea mai importantă parte a stilului de viață. Stilul de viață este și el un act de creație, născut din asamblarea pe termen lung a cunoștințelor, a conștiinței și conștiinciozității. Fiecare component are nevoie de sfătuitori și profesia mea este cea care de mulți, de foarte mulți ani, face acest lucru, sub forma EDUCAȚIEI POPULAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE. Cheia acestei acțiuni este SĂ NE ÎNVĂȚĂM SEMENII SĂ LE PLACĂ TOT CEEA CE ESTE SĂNĂTOS! Iar noi TREBUIE SĂ LE ARĂTĂM CEEA CE ESTE SĂNĂTOS, fie că este mâncare, mișcare sau somn. Adaug și moderația consumului de alcool. Să ne amintim de îndemnul aristotelian la moderație, devenit mitic. Transferat în pragmatismul vieții reale, înseamnă MODERAȚIE ÎN TOATE,TOATE CU MODERAȚIE.

Să fim deci pildă în cucerirea stilului de viață. Să luptăm pentru el pe orice cale, oricând și repetitiv. Rolul nostru, al profesiei noastre este foarte important, deoarece suntem cei mai competenți să o facem. Competența noastră este rodul studiilor universitare, al expertizei mereu actualizate a specialității, ambele obținute prin trudă,examene și concursuri. Competența generează în populație credibilitate, principala armă prin care credulitatea unora nu devine victima „sfătuitorilor comerciali”. I-am numit astfel pe falșii nutriționiști, care NU educă populația, ci o dezinformează. Noi, medicii nutriționiști, trebuie să transmitem populației NUMAI RECOMANDĂRI BAZATE PE EVIDENȚE, rezultate din cercetări corecte, recunoscute ca atare.

Să amintim tuturor, chiar și nouă înșine, că stilul de viață optim început cât mai devreme, în copilărie, și practicat apoi cât mai îndelungat, este una dintre cele mai sigure metode de prevenire a bolilor cronice netransmisibile. Se definește astfel medicina stilului de viață.

Sfătuirea competentă a populației sănătoase este parte din misiunea profesiei noastre.

3. Întâlnirea cu viitorul

Tinerii sunt prezenți în viața mea profesională de decenii, chiar de atunci când și eu eram tânăr. În special lor le spun să își pregătească întâlnirea cu viitorul,când, este cert că profesia noastră va arăta altfel, deci și profesioniștii trebuie să fie altfel.

VIITORUL DIABETULUI înseamnă epidemia care pare de neoprit, în următoarele decenii predicția avertizându-ne că ne vom apropia de un miliard de afectați. Asocierea cu epidemia obezității este certă și nu ne mirăm de aceasta. Spuneam, demult, că obezitatea însoțește diabetul zaharat de tip 2 precum umbra însoțește omul aflat sub soare. Costurile acestei epidemii „,cea mai mare epidemie de boli cronice din istoria omenirii” sunt de pe acum exorbitante și o altă predicție avertizează asupra agravării epidemiei și, deci, a costurilor. [ Sir George Alberti și Paul Zimmet ]

Soluția este una singură! Prevenția!!! Stilul de viață optim, aplicat timpuriu celor care au prediabet, le închide drumul spre diabet. Dar depistarea persoanelor cu prediabet relevă că și el este epidemic, fiind deci sursă permanentă de diabet. Cu siguranță, prediabetul va avea o importanță majoră în viitor.

DIABETOLOGIA VIITORULUI se va metamorfoza ca urmare a neliniștii creatoare a cercetătorilor. Va urma epoca „omică”, a diabetologiei precise și digitale ca forme ale inteligenței artificiale. Monitorizarea continuă a glicemiei, a activității fizice și a expunerii la un ambient contaminat vor deveni de uz curent, la fel ca identificarea epi-genotipului. Urmează adaptarea farmacogeneticii și a nutrigeneticii, care ne face să visăm la situația în care, pe baza explorărilor complexe și profunde, se vor face comenzi adaptate de medicamente și prescripții personalizate de nutriție, activitate fizică și somn. Dar viitorul este deja aici. Telefoanele smart „apps-urile” au aplicații foarte utile în multe aspecte ale îngrijirii persoanelor cu diabet și a practicării stilului de viață optim.Trebuie doar să fim și noi smart!!!

VIITORUL ALIMENTAȚIEI ȘI NUTRIȚIEI se prefigurează în lumina sustenabilității, ceea ce înseamnă sănătatea populației și a planetei. Progresele epigeneticii și nutrigeneticii aplicate omului printr-o nouă cunoaștere complexă și profundă a alimentului vor apropia recomandările nutriționale de „nutriția precisă”.

Tinerii profesiei noastre trebuie să-și pregătească cu atenție întâlnirea cu viitorul. Viitorul deja a început!

4. Drumul spre elite

Elitele sunt reprezentate de persoanele virtuoase, aflate pe piscul valoric profesional, înveșmântate în hlamida fețelor culturii, îmbogățind Cetatea prin îngemănarea cu ea. Elitele medicale au calități suplimentare prin dragostea dovedită pentru semenii suferinzi. Elita medicală universitară își adaugă și desenul drumului tinerilor spre „inima” profesiei. Această participare la geneza elitelor este o vocație supremă, care se întâlneste mai cu seamă în universități. Elitele, în profesia noastră, sunt nu doar mândria, ci și un exemplu de urmat. Trebuie să subliniez că unele elite ale diabetologiei românești, deși s-au format sub egida universitară, demonstrația capacității, a virtuților lor, nu se face aici. Este vorba despre acele și acei minunați colegi/colege care lucrează departe de Universități, într-un cadru nu mereu prielnic, dar pe care l-au transformat în modele de îngrijire medicală, cu efecte uimitoare asupra semenilor suferinzi sau a populației care se simte ocrotită de prestația lor. Alura lor intelectuală este remarcabilă, fiindcă pasiunea pentru fețele culturii este notabilă. Exemple sunt numeroase. Nu le enumăr, deoarece greșesc prin omisiuni. Important este să știm că există și că zicala „omul sfințește locul” se referă și la ei. O elită poate fi un profesor universitar, dar și diabetologul dintr-un îndepărtat cabinet aparent izolat. Și, nu arareori, această elită este mai performantă sub toate aspectele definiției decât un universitar „prăfuit”.

Există o predicție a drumului spre elite? Răspunsul mă trimite la îndemnul lui Napoleon adresat soldaților săi: „Toți aveți bastonul de mareșal în raniță”. Convertit în actualitate, acesta ar fi: „În rucsacul vostru, cu siguranță laptopul are parfum de elită”.

În profesia mea sunt strălucite exemple de elite care sunt motorul dezvoltării specialității în folosul celor pe care îi îngrijim.

5. Viața cetății și extensiunea universitară

Iuliu Hațieganu, fondatorul demiurg al ȘCOLII DE MEDICINĂ DIN CLUJ, în calitate de Magnificus Rector, stabilește cele cinci obiective majore ale activității universitare: instruirea, educația, cercetarea, viața academică și extensiunea universitară. În anul 1924, profesorul Bărbat inițiază EXTENSIUNEA UNIVERSITARĂ, o mișcare cultural-educativă adresată populației transilvane, vizând culturalizarea ei. Membrii universității s-au angajati într-un program de conferințe care s-a desfășurat pe o perioadă de 15 ani, realizând „educația întru cultură”. Arc peste timp, în deceniul șapte, rectorul de atunci, Octavian Fodor, și profesorul D. Dumitrașcu le-au reluat sub forma SALONULUI DE IARNĂ AL MEDICILOR, care de atunci se desfășoară anual în saloanele Muzeului Național de Artă din Cluj-Napoca. Tot aici, în unicul ambient al sălii „Tonitza”, în martie 1997, apar GALELE MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ. Inițiativa lor mi-a aparținut, a fost îmbrățișata inițial de academicianul I. Baciu, președintele filialei din Cluj a Academiei de Știinte Medicale, apoi de către rectorii Universității „Iuliu Hatieganu”, profesorii Marius Bojiță, Constantin Ciuce, Alexandru Irimie și Anca Buzoianu. Din anul 2015 se desfășoară și sub egida Academiei Române. Mi-am legat activitatea de ele, lunar le moderez și, cu ajutorul prietenilor iubitori de cultură, am ajuns la ediția cu numărul 212 [februarie2020]. Iată cum le descrie MICHAELA BOCU, superbul cronicar care le-a denumit ca atare, încă de la început:

„Au trecut mai bine de două decenii de când pășim, lună de lună, pragul GALELOR MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ și o facem cu bucurie, cu seninătate, cu mulțumirea că, de la microfonul acestora, vom mai primi o porție de înțelepciune și de cunoaștere, de frumos absolut. Și nu le puteam denumi altfel decât GALE, pentru că reuniunile acestea s-au așezat de la început, temeinic, în câmpul excelenței: fie că au fost dezbătute teme din domeniul medicinii, filosofiei, literaturii, muzicii, artelor plastice ori ale spectacolului, științelor economice, geografiei sau științelor istorice, adesea din perspectivă interdisciplinară, fie că au fost prezentate priorități ale cercetării științifice clujene în context internațional, mărturii de credință din partea înalților ierarhi ai bisericilor Ortodoxă și Greco-Catolică, fie că au fost lansate cărți de referință pentru varii domenii sau au fost omagiați străluciți oameni care au dat vizibilitate, prestanță și faimă Clujului, personalități uriașe dintr-un Pantheon greu de egalat – de fiecare dată spectatorii Galelor s-au îmbogățit spiritual… Au fost sute de conferințe, de miniconcerte dar au fost și grandioase spectacole de operă pe scena Operei Naționale Române, recitaluri ale poeților sau prezențe actoricești de calibru, concerte ale Filarmonicii „Transilvania” dedicate Galelor sau producții ale studenților muzicieni sau mediciniști, au fost expoziții ale marilor artiști plastici ai Clujului și ai țării și câte și mai câte… O poveste adevărată despre și cu oameni mari, despre faptele lor minunate care au făcut istorie; o poveste despre anotimpurile Clujului cultural și academic, care nicicând n-au fost mai frumoase decât în ultimii 23 de ani de când Galele trăiesc și palpită ca un organism viu… Privite retrospectiv, Galele se prezintă învăluite de o poezie caldă și de o aură proprie, de acel mister al trecerii și plinirii timpului, într-un permanent dor de vrajă și iubire”.

Galele sunt parte din profesia mea.

6. Spiritul universității mele

Am intrat în universul aurit al Universității mele la 1 octombrie 1957, ca student, apoi, după 10 ani, am devenit universitar. S-a împlinit astfel visul din perioada studenției. Eram un munte de entuziasm și de ambiție, iar când vorbeam cu mine însumi, îmi promiteam că voi fi un al „doilea Hațieganu”. Spiritul Universitar a pătruns în mine treptat, inundându-mi ființa, dominându-mi tot ceea ce fac, gândesc și visez.

Ce este spiritul universitar? Cum se raportează el la Universitatea mea, Universitatea „Iuliu Hațieganu”?

Cu riscul subiectivismului inerent, spun că spiritul universității mele este dat de suma excepționalelor valori care s-au dezvoltat începând cu 7 noiembrie 1919, ziua când Iuliu Hațieganu a deschis poarta Facultății de Medicină în limba română din cadrul Universității Daciei Superioare, inaugurată trei luni mai târziu, în 3 februarie 1920. De atunci,secolul care a urmat s-a caracterizat printr-un uriaș efort al Facultății, însoțit de valuri de realizări uimitoare, având ca autori admirabila echipă de profesori conduți de primul decan al Facultății, Iuliu Hațieganu. Valorile inițiale s-au dovedit a fi perene, iar modernizarea lor, în pas cu „vremurile științei”, le-a completat cu măiestrie. Dăltuirea finală le-a dat o strălucire aparte odată cu transformarea Facultății în Universitate, chiar dacă trei decenii ea s-a numit Institut de Medicină.

Azi, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” este o mândrie a Clujului și a României, cu o admirabilă vizibilitate națională și internațională, având o impunătoare prestanță și un prestigiu consolidat an de an. Toate acestea se explică prin multiplele performanțe în calitatea învățământului, a educației umaniste dublate de pragmatism, de strategiile vizionare și realizările avangardiste, de competitivitatea valorică drept suprem criteriu de promovare, de performanțele din cercetarea fundamentală și aplicată, urmate de publicații medicale de înaltă valoare. Trebuie subliniată decența relațiilor profesor-discipol, profesor-medici, profesor-profesor, profesor-studenți. Aici a apărut celebrul apelativ al Profesorului către tânărul student „domnule coleg”. Arta clinică este atributul medicilor absolvenți ai Universității noastre, apreciată peste tot în lume unde practică medicina. Prezența Universității în Cetate este permanentă, folositoare tuturor și caracteristică Clujului. Cu aceste realizări de excelență, apariția Școlii de Medicină a fost firească. Ea se referă nu doar la perioada din Universitate, ci, foarte important, la efectele acesteia asupra miilor de absolventi, sub forma practicii medicale de înaltă calitate, care îndeplinește criteriile elitelor, așa cum le-am descris anterior.

Acesta este spiritul Universității mele. În acest spirit am fost instruit și educat.

Realizările, succesele și pozițiile în ierarhiile profesiei le datorez Universității mele.

7. Împlinirea supremă

În viață, împlinirea supremă este condiționată de două ajutoare, adăugate la valorile profesionale deja amintite. Este ajutorul familiei și cel al credinței.

Familia mi-a dat forță, echilibru, entuziasm și mi-a dăruit dragoste, care, toate, s-au amplificat prin trecerea anilor.

Credința o am în mine, ca fiu al Blajului; Blajul care în 2 iunie 2019 a fost amfitrionul Sfântului Părinte pe Câmpia Libertății. Acolo, între cei peste 100.000 de pelerini, străjuiți de maiestuosul edificiu al fostului meu Liceu, eram și eu. Am ascultat îndemnurile Papei Francisc, care mi-au pătruns în adâncul ființei: „…drumul viitorului trebuie să ne fie fratern; toți suntem fiii aceluiași TATĂ, ca atare unitatea ar fi firească.” Cred în tot ceea ce am înțeles acolo.

8. Sinteză și mărturisire

*Datoria profesiei mele este să ajute știința în drumul spre sănătatea omului și pe el să-l călăuzească spre sănătate.*Dragostea pentru știință și frumos este parte a avuției noastre.*Să ne iubim semenii și profesia.*Arta actului medical ne înnobilează.*Să ne pregătim pentru întâlnirea cu viitorul.*Drumul spre elite este larg deschis tuturor.*Pășind în Cetate o îmbogățim și ne îmbogățește.* Din valorile Universității se făuresc valorile noastre; repetabile elogii făuritorilor. *Credința să ne fie în comportamentul fratern, cu toții având același TATĂ.* Familia ne energizează fizic și spiritual.

*Mărturisire: În profesie sunt „omul muncii mele”; în viață am devenit norocosul care, înțelegând confesiunea blagiană „,iubesc și ochi și flori și buze și morminte”.

N. Hâncu