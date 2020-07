Angajaţi ai Prefecturii Cluj, în izolare la domiciliu

Mai multe persoane printre care şi angajaţi ai Prefecturii Cluj au intrat în autoizolare după ce s-a stabilit că au intrat în contact direct cu prefectul Mircea Abrudean. El a declarat pentru Făclia că în contextul confirmării sale cu coronavirus, DSP a declanșat o anchetă epidemiologică pentru a se stabili persoanele care se încadrează în categoria de contacţi direcţi. Ancheta a vizat membri ai familiei lui Mircea Abrudean şi angajaţi ai Prefecturii.

În urma evaluărilor s-au identificat doisprezece persoane ca fiind contacţi direcţi, aceştia intrând în autoizolare la domiciliu. Printre cei declaraţi contacţi direcţi se numără şi patru angajaţi ai Prefecturii Cluj. Surse din DSP Cluj susţin că niciunul dintre cei şapte angajaţi nu prezintă simptome. Mircea Abrudean a precizat că situaţia nu afectează cu nimic activitatea instituţiei.

Prefectul judeţului Cluj, Mircea Abrudean, a anunţat în urmă cu două zile că el, soţia sa şi băieţelul lor de nouă luni au fost depistaţi cu COVID-19.

„În cursul serii de 3 iulie, am fost cu băieţelul nostru de 9 luni la UPU Pediatrie, pentru că avea febră, care am crezut iniţial că are legătură cu ieşitul dinţişorilor. După consultul de specialitate, medicii au constatat că are faringo-amigdalită.

Având în vedere simptomatologia, a fost recoltat pentru testare COVID-19. Rezultatul a venit în după-amiaza de 4 iulie pozitiv, motiv pentru care ne-am testat şi eu şi soţia mea, ambele rezultate fiind pozitive, cu toate că suntem asimptomatici. În cursul acestei dimineţi, ne vom interna cu toţii la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase. Ancheta epidemiologică este în curs de realizare de către DSP Cluj”, a declarat, duminică, prefectul Mircea Abrudean.

El îi îndeamnă pe toţi clujenii să fie responsabili.