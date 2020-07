Alin Tişe insistă ca viitorul Spital Pediatric Monobloc Cluj-Napoca să fie construit din fonduri europene

Articol scris in EVENIMENT

În acest sens, președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a purtat, marţi, discuții cu ministrul sănătăţii, domnul Nelu Tătaru, respectiv ministrul fondurilor europene, domnul Ioan Marcel Boloș.

Solicitarea făcută de către președintele Alin Tișe a fost una clară: includerea de către Ministerul Fondurilor Europene a proiectului „SPITAL PEDIATRIC MONOBLOC CLUJ-NAPOCA” între obiectivele pe care ministerul le negociază în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru finanțare integrală. De asemenea, Ministerului Sănătății i s-a solicitat includerea de urgență a Spitalului Pediatric Monobloc în Strategia Națională pentru Sănătate 2021 – 2027. “Domnii miniștri au înțeles importanța construirii noului Spital Pediatric Monobloc din Cluj-Napoca. Am insistat asupra faptului că județul Cluj și întreaga regiune nu mai sunt în situația de a amâna ridicarea noului spital, pacienții și familiile acestora având nevoie de un act medical de calitate, nu de promisiuni sau proiecte rămase la stadiul de hârtii”, a declarat Alin Tişe. În sensul solicitărilor formulate de către președintele forul administrativ al județului Cluj, au fost trimise deja toate documentațiile necesare. Consiliul Județean Cluj a reușit promovarea în Parlament a Legii prin care se obține terenul necesar construirii noului Spital Pediatric Monobloc. De asemenea, instituția a demarat procedurile pentru realizarea studiilor de fezabilitate și a proiectului tehnic. Vă reamintim că plenul Consiliului Județean Cluj a aprobat, în luna martie a acestui an, preluarea unui teren de aproximativ 17 hectare, aflat în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în scopul edificării noului Spital Pediatric Monobloc. Forul administrativ judeţean a aprobat, tot atunci, transferul în proprietatea Statului și, ulterior, a U.S.A.M.V., a terenului și a construcțiilor de pe strada Moților nr. 66 – 68, aflate în proprietatea județului Cluj, imobile în care, actualmente, funcționează Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii. Acestea urmează a fi predate U.S.A.M.V. imediat după eliberarea lor ca urmare a finalizării construcției noului Spital Pediatric Monobloc. „Pot spune, fără să folosesc cuvinte mari, că e un moment istoric. Este o mare reușită faptul că, într-un oraș aflat în plină dezvoltare și care se confruntă cu o lipsă acută de terenuri, am reușit să obținem acest teren care respectă pe deplin cerințele stricte pe care le presupune construirea unui spital de asemenea dimensiuni. E un mare pas înainte pentru sănătatea copiilor, pentru calitatea actului medical și condițiile de lucru oferite personalului sanitar, pentru confortul micilor pacienți și al părinților. Mulțumesc, încă o dată, domnului rector Cătoi, pentru sprijinul acordat”, a declarat la vremea respectivă Alin Tişe, preşedintele CJ Cluj. Consiliul Judeţean Cluj va edifica, pe terenul în suprafață de 169.700 mp, cel mai modern spital pediatric din România, conceput în sistem monobloc. În cadrul acestuia vor fi reunite toate secțiile actualului Spital de Copii, cele care în prezent își desfășoară activitatea în nu mai puțin de 14 clădiri aflate în 9 locații diferite din Cluj-Napoca, cu o distanță medie de aproximativ 4 km între ele. Realizarea noului spital pentru copii în sistem monobloc va genera numeroase beneficii legate, în principal, de eficientizarea colaborării între secții și în relația cu laboratorul, cu o funcționalitate net superioară, reducerea cheltuielilor de funcționare, sporirea controlului și o supraveghere sporită a secțiilor, scăderea numărului de infecții nosocomiale ca urmare a realizării de blocuri operatorii cu săli de operații de dimensiuni și utilități corespunzătoare, ușurarea accesului pentru pacienți și evitarea situațiilor de confuzie referitoare la locația exactă a secției vizate.

Cristian FOCŞANU