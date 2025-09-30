INTERNE

Agresiunea asupra livratorului nu a fost sesizată la poliție

30 septembrie 20250 commentarii

În presa din online s-a rostogolit marți, 30 septembrie 2025, informații cu privire la un incident care ar fi avut loc înainte de meciul de fotbal dintre Universitatea Cluj-CFR Cluj, în centrul orașului Cluj-Napoca. Astfel, luni, 29 septembrie 2025, un livrator străin în timp ce se deplasa pe bicicletă ar fi fost agresat de un suporter, fără să-l fi provocat.

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Cluj au reacționat, marți 30 septembrie 2025, la informațiile apărute în presă potrivit cărora luni, 29 septembrie 2025, în centrul orașului Cluj-Napoca un suporter ar fi agresat un livrator care circula cu bicicleta în zonă. Reprezentanții IPJ Cluj au precizat că, până la acest moment, la nivelul Poliției municipiului Cluj-Napoca nu au fost semnalate incidente care să facă obiectul informațiilor vehiculate în articolul de presă respectiv, dar că au fost demarate verificări pentru a stabili situația concretă cu privire la posibilul incident. În același timp, polițiștii clujeni încurajează cetățenii care pot furniza informații sau imagini relevante cu privire la astfel de incidente să le semnaleze de îndată forțelor de ordine publică sau celei mai apropiate unități de poliție, pentru sprijinirea demersurilor de menținere a unui climat de siguranță publică.

T.S.

