Actorul Claudiu Bleonț: Sunt foarte bun pentru postul de primar al Belișului

Actorul Claudiu Bleonț a confirmat marți, într-un dialog telefonic, pentru Făclia, că va candida pentru funcția de primar al comunei Beliș.

„Sunt cetățean al acestei comune și vreau să mă implic în destinul acestui spațiu. Sunt cu fetița mea aici. Eu m-am mutat, și următorii mei ani de viață, până când voi închide ochii, mi-i voi petrece aici. Relația mea cu teatrul va fi că mă duc, joc la Teatrul Național din Craiova, mă duc să joc la Teatrul Național din București și mă întorc, în calitatea mea de cetățean al Belișului, să-l slujesc” – a declarat Claudiu Bleonț.

Întrebat dacă funcția de primar înseamnă tot un rol actoricesc, Claudiu Bleonț a răspuns că „nu, nu este un rol”. „Eu mi-am petrecut 40 de ani de viață între oameni și am lucrat cu oameni. A face un spectacol de teatru înseamnă a administra o situație dintre oameni. Am colegi de-ai mei, George Ivașcu, care a ajuns ministrul Culturii, Maia Morgenster, care este directoarea Teatrului Evreiesc din București. (…) Am această experiență de 40 de ani, cu un CV excelent, m-am dedicat lucrului efectiv cu oameni. Eu n-am intrat în politică, eu am intrat în administrare – a faptelor umane, a faptului că suntem împreună” – a declarat Bleonț.

Acesta a precizat că vine de trei ani în Beliș, este acolo de la începutul pandemiei și și-a făcut buletin de Beliș pentru că la Beliș a ajuns ”acasă”.

Rugat să spună care sunt primele nevoi pe care le-a identificat în comuna Beliș și în soluționarea cărora dorește să se implice ca viitor primar, actorul a declarat că „acest lucru nu este, încă, necesar”, deoarece nu se află, încă, în campanie electorală. ”Voi merge din casă în casă, să vorbesc cu oamenii. Cunosc foarte multă lume, în cei trei ani de zile pe care i-am petrecut aici, și acest lucru îl voi discuta și direct și voi pune pe hârtie și în planul meu de acțiune pe care îl voi avea în vedere în momentul în care voi fi numit primar” – a declarat actorul, adăugând că nu a venit la Beliș să facă o competiție între oameni sau să îi oprească pe alții să ia Primăria, sătenii fiind cei care vor alege. „Eu, ca om, care rămân aici până mor, sunt un cetățean și voi avea și proiectele mele ca cetățean, în cazul în care nu voi fi ales primar. Dacă am fost atâția ani bucureștean, am avut părerile mele și vizavi de administrarea orașului. Dacă sunt aici, toate cele 6 sate care compun comuna Beliș înseamnă ograda mea de care pot avea grijă, atenție, să sprijin acest spațiu, ca primar” – a declarat actorul.

Întrebat ce consideră că îl recomandă în mod special pentru această funcție, Claudiu Bleonț a răspuns: „Experiența mea ca actor, ca unul dintre actorii importanți ai generației mele, CV-ul, faptul că sunt, în momentul acesta, colaborator la două teatre naționale de marcă”. Răspunzând remarcii că belișenii nu știu prea multe despre teatru, satul fiind, până nu cu mulți ani în urmă, un sat izolat, de munte, Claudiu Bleonț a subliniat că nu a venit la Beliș să facă teatru. Că nu-l cunosc oamenii, ca actor? „E un lucru pe care-l voi face în campania electorală. Apoi, experiența mea ca om de factură umanistă, ca om deschis, cu orizont și cu cunoaștere și cu informații. Sunt foarte bun pentru acest post, de primar al Belișului, lucru care se poate dovedi deja în momentul ăsta. Expunerea mea în presă, în televiziune, a dus deja renumele Belișului la scară națională” – e declarat Bleonț.

La riposta mea, de data asta, că Belișul era cunoscut la scară internațională, înainte să-și anunțe domnia sa candidatura, Claudiu Bleonț a întors-o: „Lumea nu începe cu Bleonț la Beliș. Belișul trăiește de… sute de ani în spațiul ăsta. Am spus doar că de când am venit aici am sprijinit renumele Belișului”.

În ce măsură, ca bucureștean, cunoaște limba (limbajul) belișenilor? Actorul a declarat că îl poartă în iubire: „Iubirea duce la proiecte frumoase, iubirea înseamnă respect și deschidere către oameni și este un lucru pe care eu îl fac de 40 de ani ca actor. Sunt actor pentru că am știut să fiu în colectiv, am putut fi cu oameni, am atâta cultură și deschidere să sprijin orice proiect”.

Întrebat dacă va candida ca independent sau din partea unui partid politic, Claudiu Bleonț a declarat că la acest moment este curtat de mai multe partide. „Cei care vor înțelege că demersul meu este adminstrativ, legat de oameni, și că nu o doctrină mă ține aici, cei care vor înțelege să sprijine proiectele mele, cu aceia voi face o înțelegere” – a declarat actorul. Acesta a refuzat să spună care, anume, partide, îl curtează, motivând că încă nu a început campania electorală.

M. TRIPON