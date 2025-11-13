INTERNE

Accident rutier la Fundătura. Trei bărbați au primit îngrijiri medicale, doi transportați la spital

13 noiembrie 20250 commentarii

Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit miercuri dimineață, 13 noiembrie 2025, la un accident rutier petrecut pe raza localității Fundătura, informează reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) al județului Cluj.

Citând aceleași surse, în accident au fost implicate două autoturisme, iar la fața locului s-au deplasat echipajele de la Punctul de Lucru Gherla, cu o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. De asemenea, a intervenit și o ambulanță SAJ. Din fericire, nu au existat victime încarcerate, iar la fața locului trei bărbați au primit îngrijiri medicale. Ulterior, doar doi dintre aceștia au fost transportați la spital, anunță reprezentanții ISU Cluj.

