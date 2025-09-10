INTERNE

Accident cu mașină răsturnată pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca

10 septembrie 20250 commentarii

Un tânăr a ajuns la spital după o coliziune provocată de un șofer de 69 de ani

Un accident rutier spectaculos, soldat cu răsturnarea unui autoturism și rănirea unei persoane, a avut loc în seara zilei de miercuri, 10 septembrie, pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca.

Apelul de urgență a fost primit în jurul orei 20:25, iar la fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca, cu modul de descarcerare, precum și o ambulanță SMURD. Din fericire, nu au existat persoane încarcerate, însă un tânăr de aproximativ 25 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul Județean de Poliție Cluj, accidentul s-a produs în momentul în care un bărbat de 69 de ani, din județul Alba, care conducea pe banda 1 în direcția centrului orașului, nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers. Acesta a acroșat un autoturism aflat pe banda 2, condus de un tânăr de 27 de ani, din județul Bistrița-Năsăud.

În urma impactului, autoturismul condus de tânăr s-a răsturnat pe partea carosabilă. Acesta a fost evaluat la fața locului de echipajele medicale și transportat ulterior la o unitate spitalicească pentru investigații.

