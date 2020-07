Acad. prof. univ. dr. Ionel Haiduc: Cum transformăm pierderea în câştig

„În România, pierderile cauzate de migraţia specialiştilor din domeniile inginereşti şi tehnologice (brain drain) sunt la cote maxime, dar pot fi transformate într-un un câştig (brain gain), iar eu am propus acordarea de către stat a unor burse de repatriere, care pot favoriza revenirea în țară a celor care au ales să lucreze în străinătate. Tinerii specialiști reveniți în patrie trebuie să fie scutiți de impozitul pe salariu o perioadă de doi-trei ani. În multe țări, măsurile stimulatorii, dar şi ”Opțiunea Diaspora” au avut rezultate benefice, așadar pot fi luate în calcul și în cazul României”, susține acad. prof. univ. dr. Ionel Haiduc, preşedinte al Academiei Române între anii 2006 și 2014.

Prestigiosul academician are convingerea că ”luați individual, românii sunt mereu în frunte”. ”Sute de ingineri programatori din România sunt primiți cu brațele deschise de cel mai important creator mondial de programe pentru computer. Ce presupune grantul (bursa) de repatriere? De îndată ce revine în țară, tânărul cercetător să primească o sumă care să-i asigure continuarea lucrărilor începute în America, de pildă.

Nu e nevoie de bani în plus, ci doar de o redistribuire a celor existenți. Mai bine investești în trei fizicieni care s-au întors de la Massachusetts Institute of Technology, decât în 30 de stagiari despre care nu ai prea multe referințe. (…) Contribuţia României la literatura ştiinţifică internaţională ar trebui să fie de zece ori mai mare decât este în prezent.”

Academicianul clujean a evidențiat, pentru cititorii cotidianului ”Făclia”, că migraţia minţilor luminate a început în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, fiind atunci motivată de refugiul din calea expansiunii naziste.”În ultimii ani, ”exodul minților inteligente” s-a accentuat semnificativ pe fondul globalizării. Termenul de brain drain a început să fie înlocuit cu cel de brain circulation şi, în final, cu termenul de brain gain pentru ţările care valorifică aceste oportunităţi”, spune acad. prof. univ. dr. Ionel Haiduc.

Reputatul om de știință clujean – profesor universitar, chimist, cercetător de renume internațional, care a lansat o nouă disciplină, Chimia organometalică -, susține că ”România NU are un model economic coerent, stare de fapt care a condus la exodul fără precedent al populației active a țării spre state dezvoltate din Occident”. Academicianul Ionel Haiduc subliniază că statul nu poate controla exodul specialiștilor. El crede, însă, în soluțiile care pot reduce emigrarea și pot contribui la recuperarea capitalului uman”. Academicianul Ionel Haiduc împărtășește punctul de vedere potrivit căruia ţările de origine ale specialiştilor ar trebui să beneficieze de măsuri compensatorii acordate de țările care au ”importat”, cu mari avantaje economice, mințile inteligente.

”Opţiunea Diaspora” vizează conlucrarea specialiştilor din ţările de origine cu cei din Diaspora, dispuşi să sprijine ţara natală pentru implicarea în proiecte de anvergură internaţională. Cercetătorii români din diaspora pot fi antrenați în activități din țara natală, în colaborări științifice și didactice, ori în formarea de rețele și asociații cu membri ai diasporei determinați să conlucreze cu colegi sau instituții de stat. În acest sens, este nevoie de o bază de date a cercetătorilor și specialiștilor români din străinătate, prin monitorizarea publicațiilor autorilor români în reviste științifice internaționale sau prin înscrierea lor voluntară. Baza de date va fi pusă la dispoziția universităților și centrelor de cercetare românești sau a altor beneficiari care doresc să recruteze, să invite, să ofere locuri de muncă sau să stabilească contacte și colaborări cu cercetători români din străinătate. Posturile vacante din universități și instituții românești trebuie să fie anunțate pe internet. De asemenea, e nevoie să fie create posturi de profesor vizitator – ”viziting professor” – în universități, pe perioade determinate, pentru cursuri, participare la activități de cercetare, îndrumare și examene în cadrul doctoratului. Simultan, se impune crearea de posturi de ”consultant sau colaborator extern”, în instituții de cercetare, pentru invitatea unor cercetători din diaspora, pe perioade determinate. Sunt, totodată, absolut necesare programe de cercetare de interes național, cu colective mixte de speciașiști din țară și din diaspora, dar și de organizarea de manifestări științifice, cursuri de vară, ateliere de lucru, alte forme de perfecționare cu invitatea unor specialiști din diaspora.

Academicianul Ionel Haiduc pledează pentru promovarea și susținerea excelenței în instituțiilor și centrelor de cercetare, conectarea tematicii de cercetere la direcțiile majore lansate la nivel global, eficientizarea utilizării resurselor umane, materiale și financiare la nivelul tuturor compartimentelor, susținerea cercetărilor inter și multidisciplinare axate pe sănătate, schimbări climatice, resurse energetice, bio-economice, economie digitală, siguranță și securitate cibernetică. Fostul președinte al Academiei Române subliniază că este cu totul necesară promovarea unor proiecte de cercetate care vizează sistemele naționale de educație și de sănătate, demografia, ș.a. Pe de altă parte, tinerii talentați pot fi sprijiniți și prin organizarea unor Școli de Vară pe teme de actualitate și de perspectivă.

Stimularea rămânerii în țară se poate realiza prin: îmbunătățirea generală a condițiilor de lucru în cercetare (dotări, mijloace materiale și de documentare), care implică, obligatoriu,creșterea alocațiilor bugetare pentru cercetare la un nivel corespunzător; creșterea calității învățământului universitar și post-universitar (se remarcă slaba prestaţie a universităţilor private) prin creșterea calității resurselor umane implicate; crearea unei atmosfere stimulatoare pentru creșterea prestigiului profesiunii de cercetător; salarizarea decentă; sprijin special acordat centrelor de excelență; elaborarea unei strategii naționale de cercetare, bazate pe principiul ”Să facem ce trebuie pentru țară”.

În acest context, se cer a fi stabilite: domeniile de interes pentru țară – protecția mediului și a resurselor naturale, valorificarea lor rațională și controlată; domeniile de excelență în cercetarea românească, în care există resursele umane afirmate la scară internațională sau capabile de afirmare; domeniile de cercetare în care numai statul poate acționa eficient – sănătate, agricultură, meteorologie, cercetări spațiale; domeniile importante – exploatări geologice, evaluarea resurselor naturale – în care statul trebuie să sprijine cercetarea aplicată.

Academia Română derulează, în prezent, o suită de acțiuni de ”reîntemeiere” instituțională care includ: identificarea situației juridice și a stării tuturor elementelor componente ale patrimoniului; lansarea și susținerea unor proiecte de reabilitate, restaurare și valorificarea a clădirilor patrimoniale; analiza și revizuirea contractelor pentru exploatarea eficientă, în folosul instituției, a patrmoniului său; susținerea și întărirea institutelor de cercetare ale Academiei Române, orientatea cercetării spre problemele majore ale științei și culturii; susținerea tinerilor cercetători prin programe de cercetare specifice, și prin acordarea de granturi și burse de cercetare; reînființarea Consiliului de Cercetare al Academieie Române, cu atribuții specifice pentru gestionarea granturilor și burselor de cercetate.

Potrivit analizei efectuate de Scimago Institution Rankings (SIR), publicată în luna mai a acestui an, Academia Română ocupă locul 676 în lume în domeniul cercetării, și locul al doilea în România, din cele 38 de instituții care au îndeplinit criteriile minime de evaluare. Locul întâi în clasamentul SIR al instituțiilor din România este ocupat de Institutul de Științe Spațiale (locul 671 în lume). Evaluarea și clasificarea au avut în vedere performanța cercetării (50% din scorul final, pe baza datelor Scopus), randamentul inovării (30%) și impactul asupra societății.

Într-un clasament separat al primelor zece institute de cercetare din România realizat de SIR se regăsesc două institute ale Academiei Române: Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ din Iași, situat pe locul al III-lea, și Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“ din București, locul al VII-lea.

Revista Academiei Române (Secția de Știința și Tehnologia Informației) ”Romanian Journal of Information Science and Technology” (ROMJIST) a publicat ”un număr special dedicat aplicațiilor științei si tehnologiei informației în situații de criză, cu accent pe actuala criza provocată de pandemia SARS-CoV2. Un număr de 25 de autori, 14 din România și 11 din străinătate, semnează lucrările. Prin acest numar special, unul dintre puținele apărute în lume până acum într-o revistă cotată ISI-Web of Knowledge și dedicat crizei actuale, Academia Română a adus o contribuție semnificativă și oportună la literatura științifică privind mijloacele de combatere a pandemiei SARS-CoV-2”, declară acad. Dan Dascălu, editor șef ROMJIST.

