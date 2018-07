Ziua Naţională a Republicii Franceze: Semnificaţiile şi valorile europene ale zilei de 14 iulie

Articol scris in EVENIMENT

13 Ziua Naţională a Republicii Franceze generează emoţii şi sentimente puternice. Ele sunt legate de idealurile promovate, regăsite în trei principii şi-mi face plăcere să le amintesc, libertate, fraternitate, egalitate.

„Ziua de 14 iulie 1789 este cea mai frumoasă zi din istoria Franţei, probabil în întreaga istorie a umanităţii. În acea zi s-a împlinit unitatea naţională, preparată de eforturile depuse de atât de multe generaţii şi de atăţia oameni mari, cărora posteritatea le păstrează o aminire recunoscătoare. Federaţia, în acea zi, a însemnat unitatea voluntară”, am citat din raportul senatorului Henri Martin în numele comisiei parlamentare însărcinate să examineze proiectul de lege din 1880. Şi de atunci încoace, ziua de 14 iulie continuă să rămână zi reper pentru consolidarea principiilor, respectiv pentru definirea proiectului european.

Ca în fiecare an, Ziua Naţională a Republicii Franceze a fost marcată la Cluj – Napoca, în devans, miercuri 13 iulie. Eveniment onorat de doamna Michele Ramis, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Franţei în România, prezenţă marcantă de fiecare dată, de un şarm aparte. Aproape 500 de invitaţi – de menţionat sunt prezenţele domnilor Traian Boc, Ioan Aurel Cherecheş, Bogdan Herea; prezenţa Fanfarei Diviziei IV infanterie Gemina – au onorat cu prezenţa lor aniversarea de 14 iulie, discursurile punctând evoluţiile în timp ale relaţiilor bilaterale româno – franceze: “Franţa a fost lături de noi de fiecare dată.

A fost alături de noi în timpul lucrărilor Congresului de la Paris, 1856, când s-a propus Unirea Principatelor Române. Franţa a fost alături de noi şi în perioada primului Război Mondial, când generalul Berthelot şi-a dedicat întreaga experienţă armatei române, ceea ce I-a adus aprecieri, citez, “Sunteţi mai român decât românii”. Franţa ne-a fost aproape şi la bine şi la rău. Ne apropiem de preluarea preşedinţiei Uniunii Europene şi sunt convins că Franţa va fi din nou alături de România” (Emil Boc, primar al municipiului Cluj – Napoca) * “Această Zi naţională a Republicii Franceze este plasată sub semnul celebrării Centenarului primului Război Mondial, moment care pentru România are o rezonanţă deosebită, deoarece coincide cu aniversarea României moderne. Sfârşitul anului 2018 şi începutul lui 2019 au trei puncte comune, cheie. Primul ţine de sezonul cultural Franţa – România, care începe la 1 Decembrie 2018, cu punct final aprilie 2019. Al doilea punct îl constituie parteneriatul strategic bilateral şi, al treilea punct cheie, România va prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, cu moment maxim în mai 2019, Consiliul European de la Sibiu. Mă opresc asupra sezonului cultural, în care sunt prevăzute expoziţii ale reprezentanţilor Şcolii de Pictură din Cluj – Napoca, la Centru Pompidou, este vorba despre pictorii Adrian Ghenie, Ciprian Mureşan şi Şerban Savu. Mai departe… Este vorba despre organizarea primei Sărbători a Ştiinţei la Cluj – Napoca, colaborare între Universcience (La Villette) şi Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca, de recitalurile de muzică la nivel de cooperare între Academia de Muzică ‘Gheorghe Dima’ şi Ansamblul Stradiavaria de Nantes, prezenţa consistentă a artiştilor francezi la Festivalul internaţional de film Transilvania, colaborări interuniversitare între UAD Cluj – Napoca şi Şcoala Superioară de Artă şi media din Caen – Cherbourg şi nu în ultimul rând, congresul de limbă franceză de la Braşov, iulie 2019. Trebuie să amintesc şi noua legătură aeriană Lyon – Cluj, cu începere în noiembrie 2018, trebuie amintite eforturile de modernizare a administraţiei locale (Smart City), dinamismul societăţii civile, inovaţiile ce privesc economia, cultura şi mediul înconjurător” (Michele Ramis, Ambasador al Republicii Franceze în România).

Evenimentul excelent organizat la Casino Centrul de Cultură Urbană, a avut în program jazz (cu Essential Notes, Simion Bărnuţiu/pian şi Kanyadi Robert/tobe), momentul de dans , muzică şi pictură graţie duo – ului Henri Lamy şi Maia d’ Aboville. Acompaniaţi la percuţie de Diane Inamahoro şi Leopolt Tié,au realizat o pictură prin… dans. Este vorba despre tehnica picturii capoeira, care permite inspiraţiei să curgă direct din mişcările de dans, pensula devenind astfel o prelungire a corpului în mişcare.

Mă opresc în câteva rânduri asupra pictorului Henry Lami. S-a aflat într-o rezidenţă artistică la Cluj – Napoca, în perioada iunie – iulie 2018, la Atelier Intact, la invitaţia Institutului Francez din Cluj – Napoca. Lamy şi-a început cariera artistică la Rivoli 59, spaţiu de rezidenţe artistice din Paris. A expus la Paris, Lyon, Bangkok, Tokyo, Sydney, Manila,…

A fost o seară plăcută, care nu se uită uşor. Am sărbătorit o mare Naţiune, un Prieten în sensul adevărat al cuvântului.

Demostene ŞOFRON

Foto: Traian ANDREIU