Ziua Interacțiunii Om-Animal, la UBB

Articol scris in SOCIAL

Universitatea Babeș-Bolyai va găzdui, în data de 1 martie, cea de-a 15-a ediție a Zilei Interacțiunii Om-Animal (ZIOA).

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, va avea loc între orele 9:00 – 14:00, la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (str. Sindicatelor nr. 7) și va cuprinde cursuri de psihologie animală, prelegeri interactive, exerciții pentru copii, activități de interacționare cu animale de terapie, standuri de consiliere comportamentală, standuri de informare cu privire la adopțiile și deținerea responsabilă a animalelor de companie, standuri cu obiecte de artă.

La această ediție vor participa: Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Pet Joy Sports, Angel Dog Satu-Mare, Descoperă Natura, Mâț Tomi & Co, Paracord for Pets, iCare, Animagus, Fundația Vierpfoten București, Asociația Autism Transilvania, Școli Speciale, Arca lui Noe, Nuca, Transylvania Animal Care, Asociația Autism Prietenie Terapie și alți colaboratori.

Ziua Interacțiunii Om-Animal – eveniment al consorțiului UBB-USAMV, reprezentate de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, respectiv Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca – are ca scop promovarea cunoștințelor și a atitudinilor optime față de animale, a efectelor terapeutice ale interacțiunii om-animal și a deținerii responsabile a animalelor de companie. ZIOA aduce împreună participanți din domeniile protecției animalelor, promovării adopțiilor, activităților și terapiei asistate de animale, ghidajului persoanelor nevăzătoare, precum și experți în managementul riscului zoonotic și prevenția abandonului, atrăgând sute de participanți la fiecare ediție. Evenimentul are două ediții anuale: ediția de primăvară, găzduită de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – marcând începutul cursului semestrial de Psihologie Animală -, respectiv ediția de toamnă, organizată la Facultatea de Medicină Veterinară pentru a marca Ziua Internațională a Copiilor (1 iunie). ZIOA se organizează pe bază de voluntariat de către studenți și cadre didactice ale UBB și USAMV, participanți cu standuri informaționale, obiecte de artă și artizanat pentru donații, activități cu animale și oameni, ateliere de lucru etc.

Intrarea este liberă.

M. T.