Zboruri Ryanair din Cluj-Napoca spre Londra, din aprilie 2019

Compania aeriană Ryanair a anunțat miercuri, 13 iunie, că primul său zbor din Cluj-Napoca către Londra Southend va avea loc în aprilie 2019, iar ruta va fi operată cu o frecvență de trei zboruri săptămânale.

Ryanair transportă peste 131 de milioane de pasageri pe an, operează peste 2.000 de zboruri zilnice de pe 86 de baze și conectează 220 de destinații din 37 de țări cu o flotă de 430 de aeronave Boeing 737. Compania a mai comandat alte 240 de aeronave noi Boeing 737, ceea ce va permite reducerea tarifelor și creșterea traficului până la 200 de milioane de clienți pe an, până în 2024. Ryanair are în prezent o echipă de peste 13.000 de angajaţi.

„Salutăm decizia Ryanair de a demara zboruri de la Cluj. Astfel, vom avea o nouă companie aeriană pe Aeroportul Internaţional Cluj, începând cu sezonul de vară 2019. Managementul aeroportuar a negociat cu Ryanair vreme de mai bine de 10 ani şi speră într-o colaborare constructivă benefică dezvoltării aeroportului dar şi a întregii regiuni. Pasagerii noştri vor aprecia cu siguranţă noua rută Ryanair spre Londra Southend precum şi ofertele de călătorie ale companiei pentru această rută.” a declarat David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj.