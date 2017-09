Walking Month: 1.700 de clujeni vor umbla o lună pe jos, pentru a-și ajuta semenii

Peste 1.700 de persoane, marea majoritate din Cluj-Napoca, au luat, luni, startul în competiția caritabilă Walking Month. Concurenții au răspuns invitației de a-și lăsa mașina acasă și a umbla cât mai mult pe jos, timp de o lună, pentru a sprijini serviciul de transport gratuit Beard Mobile, asigurat de Asociația Beard Brother pentru persoanele care nu se pot deplasa singure, dar și pentru a câștiga premiile oferite de partenerii competiției. Organizați în echipe de câte patru, ei se vor întrece în numărul de pași făcuți de luni, 11 septembrie, și până în 10 octombrie.

„Ca în fiecare an, începerea școlii și a anului universitar este una dintre perioadele de maximă aglomerație în trafic. Noi sperăm ca în acest an să fie cel puțin câteva sute de mașini în minus, pentru ca la finalul competiției să avem o mașină în plus: Beard Mobile, taxi-ul comunitar gratuit pentru persoanele care nu se pot deplasa singure, va primi fondurile necesare pentru a funcționa cel puțin un an”, spune Andreea Misarăș de la Betfair Romania Development, compania care organizează anual competiția.

Potrivit organizatorilor, 100% din taxele de înscriere ale participanților la Walking Month au reprezentat donații directe către asociația non-profit Beard Brothers, cea care operează serviciul de transport gratuit Beard Mobile. Această mașină transportă persoanele care nu se pot deplasa singure la spital sau școală, oferind, practic, unor categorii vulnerabile, acces la educație și servicii medicale, redându-le mobilitatea pe care majoritatea oamenilor o consideră implicită. Serviciul operează în regim de voluntariat, în limita fondurilor disponibile pentru combustibil, și cu șoferi voluntari. Plătind înscrierea în Walking Month, cei peste 1700 de concurenți au finanțat funcționarea acestui serviciu pentru încă cel puțin un an. Donații suplimentare se mai pot face pe tot parcursul competiției, folosind aplicația Walking Month, iar bilanțul strângerii de fonduri va fi făcut public la finalul Walking Month, în luna octombrie.

La rândul lor, concurenții pot câștiga și ei premii: primele abonamente la Electric Castle 2018, echipamente sportive și de relaxare, reduceri la cafea de la NarcoffeeRoasters, produse cosmetice, abonamente la unul din cele mai populare centre de relaxare din oraș ș.a. În plus, toți participanții au primit o asigurare AEGON Sport pentru eventuale accidentări produse în timpul activităților fizice.

Walking Month a început ca un concurs intern în compania Betfair Romania Development, iar din 2015 a devenit un concurs public. În 2015, un număr de 600 de persoane au strâns 42.000 de lei, donați pentru dotarea cu aparatură medicală a unui spital din Cluj-Napoca, iar în 2016 numărul lor a crescut la 1.440, care au donat 132.126 lei pentru terapia de care aveau nevoie copiii cu dizabilități neuro-motorii.

Concursul Walking Month este organizat de Betfair Romania Development, în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca și cu sprijinul WorvagPharma, Asociația de Podiatrie, Aegon, Iulius Mall, Electric Castle, Salute per Aqua și NarcoffeeRoasters.