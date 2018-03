Vrea să se concentreze pe viaţa sa privată

Articol scris in MAGAZIN

Cunoscuta actriţă Cameron Diaz, în vârstă de 45 de ani, “se retrage din actorie” pentru a se concentra pe viaţa sa privată, alături de soţul ei, Benji Madden, în vârstă de 39 de ani, informează Daily Mail.

Potrivit prietenei sale, Selma Blair, Cameron – devenită faimoasă prin rolurile din “Charlie’s Angels”, “Shrek” şi “There’s Something About Mary” – “ar fi terminat” cu industria cinematografică şi nu are planuri de a se întoarce pe marele ecran.

Într-o declaraţie făcută la petrecerea Vanity Fair care a precedat Oscarurile de săptămâna trecută, Selma, care a jucat alături de Cameron în “The Sweetest Thing”, în 2002, povesteşte că a luat un prânz cu actriţa şi au depănat amintiri despre film.

“Mi-ar fi plăcut să fac o continuare, dar Cameron s-a retras din actorie, are o atitudine gen «am terminat (cu asta)» “, a precizat Selma. “Adică, nu mai are nevoie să facă filme, are o viaţă foarte frumoasă. Nu ştiu de ce ar fi nevoie pentru a o aduce înapoi”, a explicat ea.