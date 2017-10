Viktor Orban îşi fidelizează electoratul din Ardeal

Controversatul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban, s-a aflat în acest weekend la Cluj-Napoca pentru a participa la evenimentele organizate de Eparhia Reformată din Ardeal cu ocazia aniversării a 500 de ani de la Reforma protestantă. Totodată, în cursul zilei de duminică, liderul FIDESZ a luat parte la inaugurarea unei biserici reformate din Floreşti, pentru care Budapesta a alocat 160 de milioane de forinţi în vederea susţinerii lucrărilor.

Manifestările dedicate aniversării Reformei protestante din octombrie 1517 au început sâmbătă în jurul orei 11 cu o slujbă religioasă oficiată de episcopul Eparhiei Reformate din Ardeal, Kato Bela, în Biserica Reformată de pe strada Mihai Kogălniceanu. La eveniment au luat parte aproximativ 900 de persoane, majoritatea fiind preoţi reformaţi şi unitarieni din Transilvania, dar şi din Ungaria. Printre cei prezenţi s-au numărat liderul UDMR, Kelemen Hunor, preşedintele Comisiei de politică externă din Parlamentul Ungariei, Nemeth Zsolth, precum şi reprezentanţi ai UDMR Cluj. Cum doar o parte dintre participanţi au putut intra în biserică, locurile fiind limitate, majoritatea celor prezenţi au urmărit slujba pe un ecran instalat pe strada Mihail Kogălniceanu. După momentul religios, Viktor Orban s-a deplasat pe jos, alături de sutele de persoane, până la Institutul Protestant Teologic, unde a asistat la o festivitate organizată cu ocazia renovării acestui edificiu. În cadrul evenimentului au fost susţinute mai multe discursuri, printre cei care au ţinut să se adreseze mulţimii aflându-se atât premierul Viktor Orban, cât şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. În discursul său, Viktor Orban a ţinut să arate că păstrarea comunităţilor maghiare intacte devine o adevărată misiune naţională. „Misiunea noastră este să luptăm pentru ca aceste comunităţi să răzbească pe teritoriul pe care s-au născut şi pe care trăiesc, să aibă posibilitatea să înveţe în limba maghiară şi să aibă posibilitatea să trăiască ca maghiari’’, a spus primul ministru ungar. Viktor Orban a mai subliniat că maghiarii au rădăcini adânci, care i-au ajutat să ajungă până aici şi să supravieţuiască. ‘’Şi după Mohacs, atunci când Ungaria s-a rupt în trei bucăţi, şi acum 100 de ani, când am fost rupţi în cinci am rezistat. Şi în timpul dictaturii comuniste, şi în deceniile trecute. Dacă sub povara ultimilor 500 de ani am reuşit să ne păstrăm coloana vertebrală şi să fim drepţi ca stejarii, atunci cu siguranţă vom face asta şi în următorii 500 de ani“, a punctat liderul conservator naţionalist ungar, adăugând că indiferent de faptul că sunt despărţiţi de graniţe, maghiarii formează un tot. Viktor Orban a făcut apel la o mai bună colaborare cu guvernanţii României, apreciind că atât ţara noastră cât şi Ungaria trebuie să-şi continue parteneriatul, nu doar pentru că au interese politice comune, ci şi pentru că împreună pot evolua şi se pot dezvolta mai eficient. Totodată, politicianul ungar a ţinut să amintească despre situaţia comunităţilor minoritare din Ucraina, care în prezent nu mai au dreptul să studieze în limba maternă. Orban a condamnat decizia statului ucrainean, apreciind că niciun politician nu ar trebui să-şi permită să restricţioneze oamenilor dreptul de a se exprima şi a studia în limba lor, indiferent unde trăiesc aceştia.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor a atins din nou subiectul 1918, precizând că UDMR va face tot ce se poate ca politicienii români să nu spună că prin Rezoluţia Unirii de la Alba Iulia nu s-au promis drepturi minorităţilor naţionale.

Programul vizitei lui Viktor Orban în România a continuat duminică, şeful guvernului ungar participând la slujba de sfinţire a bisericii reformate din localitatea Floreşti. Deşi nu era programat să ţină discurs, Orban nu a ratat ocazia să le vorbească participanţilor la slujbă. Astfel acesta a vorbit despre cum Europa occidentală renunţă la simboluri şi la identitate în timp ce maghiarii îşi consolidează cultura şi identitatea. După momentul religios, Orban a vizitat o grădiniţă şi o creşă, construite odată cu biserica. La final, liderul FIDESZ s-a urcat pe scările de la intrarea în biserică şi le-a transmis celor prezenţi că ‘’profită de faptul că se află afară şi nu în biserică, unde nu se face politică’’, cerându-le să nu uite de faptul că anul viitor în Ungaria sunt alegeri parlamentare şi să meargă la vot. ‘’Noi v-am ajutat şi vă ajutăm în continuare. Anul viitor în Ungaria vor fi alegeri palramentare şi aş dori să ne ajutaţi şi dumneavoastră’’, a spus Orban, după care a părăsit incinta locaşului de cult.

C.P.