Vieți salvate de companiile care au redirecționat 20% din impozitul pe profit pentru dotarea maternităților

Articol scris in Sănătate

În România, unul din 10 copii se naște prematur și are nevoie de asistență medicală adecvată încă din primul minut de viață, pentru a supraviețui și pentru a recupera decalajul, astfel încât să facă față mediului extern. Potrivit Raportului Born too soon, 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre acești copii mor – atenționează Organizația Salvați Copiii.

Datele organizației arată că în Regiunea Nord-Vest a țării rata mortalității infantile este, în medie, de 7,4 la mia de nou-născuți vii, dar se înregistrează un decalaj mare între județul Cluj, unde rata mortalității infantile a scăzut considerabil (4,7 la mie în 2016, față de 7,1 la mie, în 2015), și Satu-Mare, unde rata mortalității infantile a fost una dintre cele mai ridicate din țară (11,4 la mie, în 2016, în creștere față de anul 2015 – 9,2 la mie). Județele Bihor și Bistrița-Năsăud păstrează valori similare cu anul trecut, respectiv 8,9 și 7,2 la mia de copii născuți vii.

„Principala cauză de mortalitate infantilă este prematuritatea, care înregistrează o creștere semnificativă în aproape toate țările lumii. Copiii prematuri au mari șanse de supraviețuire dacă maternitatea în care se nasc are la dispoziție aparatură medicală adecvată unei intervenții rapide. În Uniunea Europeană, România se menţine pe primul loc în topul țărilor cu una dintre cele mai mari rate de mortalitatea infantilă, cu o rată de 7,3 la 1000 de nou-născuţi vii în 2016, față de media Uniunii Europene, care este de 3,7 la mie” – arată organizația.

Cu fondurile colectate între 2012 și 2016 din redirecționarea a 20% din impozitul pe profit, Organizația Salvați Copiii a dotat maternitățile din România cu aparatură medicală necesară salvării copiilor născuți prematur, în valoare totală de 1.245.700 de euro. În Regiunea Nord-Vest, organizația a dotat cu 15 echipamente medicale, imperios necesare supravieţuirii nou-născuţilor, secțiile de neonatologie din Oradea, Cluj-Napoca, Baia-Mare, Zalău și Satu-Mare. În total, investiția s-a ridicat la suma de 101.000 euro.

Persoanele juridice care doresc să sprijine acest demers pot descărca formularul precompletat cu datele de identificare ale organizaţiei de pe site-ul http://www.salvaticopiii.ro/. Suma direcționată nu poate fi mai mare de cinci la mie din cifra de afaceri și nu poate depăși 20% din impozitul pe profitul datorat statului, iar plățile trebuie făcute până la 31 decembrie 2017. Această cheltuială este deductibilă, costurile pentru companii fiind zero.

