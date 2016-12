Veşti bune pentru gherleni în ajunul Anului Nou

Articol scris in ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Locuitorii municipiului Gherla au parte de un frumos cadou în pragul intrării în 2017.

În cadrul ultimei şedinţe a Consiliului Local, edilii oraşului au hotărât reduceri de taxe şi impozite, o adevărată mană cerească oferită de Primărie în ajunului Anului Nou. Astfel, cei 19 consilieri au decis ca taxa de parcare să fie redusă de la 10 lei pe lună la 7 lei pe lună. De asemenea, s-a luat hotărârea reducerii taxei pentru autorizaţiile anuale de taxi, de la 250 lei pe an, la 150 lei pe an, reducerea taxei de intrare la cinamatograf şi reducerea impozitelor şi taxelor pe terenuri de construcţii cu 15 la sută, trecerea unor străzi din categoria B în categoria C şi reducerea impozitelor acestora de la 5800 lei/ha la 3000 lei/ha.

Celelalte taxe şi impozite rămân la nivelul anului 2016.

Măsuri binevenite pentru cetăţenii municipiului Gherla la trecerea într-un nou an. Asta înseamnă că în 2017 gherlenii vor plăti mai puţin la taxe şi impozite.

SZ.Cs.