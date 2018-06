Vernisaj Rozalia Moş. ‘Pictura şi ordinatorul’, arta digitală ca preocupare majoră

vineri 15 iunie, 18. 00

Personala Rozalia Moş va surprinde cu siguranţă. Şi va surpinde, de aici şi calda invitaţie pe care v-o adresăm de a-i onora vernisajul, deoarece palierul artistic este unul totuşi puţin abordat în România, arta digitală.

Pictura şi ordinatorul propune teme interesante, rod al unei aplecări susţinute şi continue şi am în vedere faptul că Rozalia Moş a lucrat şi s-a distins în domeniul artei digitale, în… Statele Unite (Florida, Pensilvannya, Philadelphia). Sunt de semnalat expoziţii la New Jersey, la Philadelphia. Proiectele au vizat teme îndrăzneţe cum sunt Profootball Hall of Fame (Ohio), ‘Cosmic Intelligence: A Martian’s Guide to Your Brain’, ‘Mapping Franklin’, ‘The Egales – The Exhibit’, ‘Between Myth and Reality:Bram Stoker and His Children of Darkness Vlad the Impaler and Dracula’. Activitatea de grafician (grafică pe calculator folosind Illustrator, PhotoShop, InDesign Programme, Quark Xpress) s-a completat fericit cu cea de profesor de pictură şi desen la Gibbs College, plus design pentru diferite broşuri, reviste, postere, cărţi, newslatters la diferite firme de advertising.

Demostene ŞOFRON