Vânzările din magazinul on-line Farmec sunt în creştere cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut

Farmec, cel mai important producător român de cosmetice, continuă dezvoltarea zonei de interacţiune on-line şi obţine rezultate semnificative, de la an la an.

Astfel, s-a înregistrat o creştere a vânzărilor din magazinul on-line de circa 20% în primul semestru din 2017, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Aceasta se datorează noii strategii de marketing digital, care include mai multe modificări atât comerciale, cât şi de funcţionalitate pentru a facilita accesul vizitatorilor la informaţii relevante despre brandurile din portofoliu.

„Zona on-line este o componentă foarte importantă pentru Farmec, iar dezvoltarea acestui canal este una dintre direcţiile principale ale strategiei de marketing și vânzari din acest an. Am îmbunătăţit platforma digitală şi am introdus multiple funcţii şi beneficii noi, marcând astfel o nouă etapă în interacţiunea on-line dintre consumatori şi brandurile noastre. Pe lângă oferirea de noi avantaje în rubrica dedicată membrilor şi implementarea a multiplelor oferte promoţionale disponibile exclusiv on-line, am dezvoltat şi categoria Sfatul Specialistului. Rubrica a înregistrat o creştere de 37.5% a numărului de întrebări venite din partea vizitatorilor site-ului, fapt ce ne demonstrează atât interesul manifestat de români faţă de produsele Farmec, dar şi întreaga expertiză a specialiştilor noştri şi atenţia acordată fiecărui vizitator al magazinului on-line. Vom continua să dezvoltăm magazinul on-line cu noi aplicaţii şi optimizări, astfel încât să oferim consumatorilor o experienţă de brand cât mai plăcută şi să creăm o adevărată comunitate on-line”, a declarat Cristina Berdea (foto), manager vânzări on-line Farmec.

Strategiile trasate de departamentele de marketing şi de vânzări în ultima perioadă au asigurat o creştere constantă a zonei de e-commerce. În acest an, valoarea medie a coşului de cumpărături este de 150 Ron, iar cele mai căutate produse fac parte din gamele Gerovital H3 Evolution, Aslavital şi Gerovital H3 Derma+ Premium Care, prima linie din segmentul premium din portofoliul companiei.

Noile modificări comerciale aplicate în magazinul on-line www.farmec.ro se referă la scăderea pragului de transport gratuit de la 125 la 89 Ron şi introducerea de noi avantaje pentru membrii platformei. Printre acestea se numără primirea unui cadou la plasarea primei comenzi on-line, crearea schemelor de întreţinere personalizate.

Accesând Scheme de întreţinere personalizate, utilizatorii îşi pot crea programe proprii de tratament, utilizând produsele preferate sau cele pe care doresc să le încerce. În funcţie de istoricul comenzilor, de rezultatele obţinute după o perioadă de tratament cu anumite produse, clienţii beneficiază de diverse oferte speciale, care corespund nevoilor lor de îngrijire. De asemenea, în cadrul rubricii Sfatul Specialistului, vizitatorii site-ului au posibilitatea de a adresa întrebări şi de a primi informaţii în legătură cu recomandări de tratament, ingrediente din componenţa produselor sau orice alte subiecte de interes. Bazându-se pe datele completate în secţiunea Personalizare cont, specialiştii Farmec oferă clienţilor sugestii de produse, adecvate stilului propriu şi necesităţilor lor.

Printre alte oferte promoţionale, accesibile membrilor platformei on-line a Farmec se numără discounturi de fidelitate de până la 10%, oferte fulger de 15 ore în fiecare miercuri şi posibilitatea de a alege prin vot produsele care vor beneficia de reducerea săptămânală de 25%.

La finalul lunii august, reţeaua de spaţii comerciale deţinute de Farmec este formată din 8 magazine Farmec, amplasate la Cluj-Napoca, Arad, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș și Timișoara şi 11 magazine Gerovital ce se găsesc la București (3 magazine), Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Ploiești, Suceava, Iași și Piatra Neamț.

Noutăţi legate de brandurile din portofoliul Farmec, sfaturi utile din partea specialiştilor companiei, surprize şi concursuri sunt disponibile pe site-ul www.farmec.ro şi pe conturile de social media Facebook: facebook.com/farmec.romania şi Instagram: https://www.instagram.com/farmec/