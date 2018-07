USR Cluj propune câteva măsuri pentru prevenirea inundaţiilor provocate de ploile torenţiale

Articol scris in POLITICA

Reprezentanţii USR Cluj au demarat un program de monitorizare a zonelor inundate în urma ploilor torenţiale căzute în ultima perioadă şi propun implementarea unor măsuri care, spun aceştia, se pot lua pentru controlul acestor situaţi. Printre acestea, se numără creşterea suprafeţelor permeabile în zonele de parcări, captarea şi direcţionarea apelor pluviale în exces înspre zone unde au un impact minim, plantarea vegetaţiei adecvate minimalizării riscurilor – respectiv pomi bine ancoraţi -, favorizarea construcţiilor care permit scurgerea apelor, precum şi realizarea unei hărţi a zonelor de risc pentru a ajuta cetăţenii să evite producerea unor pagube.

În Cluj-Napoca, ploile par că au efecte tot mai grave în fiecare an, iar numărul străzilor pe care apar probleme creşte cu fiecare ploaie torenţială, remarcă reprezentanţii USR Cluj, considerând că înlocuirea întregului sistem de canalizare nu este o opţiune şi nici supradimensionarea acestuia. „Pentru cât de rar se întâmplă, înlocuirea întregului sistem de canalizare nu este o opţiune şi nici supradimensionarea acestuia. Dar nu putem ignora că lista străzilor care sunt vulnerabile la inundaţii creşte de la an la an”, afirmă vicepreşedintele USR Cluj-Napoca, George Trif, precizând că este nevoie să acţionăm din timp pentru a preîntâmpina extinderea ei şi evitarea unor noi pagube. „La ultimele ploi, strada Mihai Eminescu, deşi se află chiar lângă Canalul Morii şi ar fi trebuit să aibă un acces uşor către o cale de evacuare, nivelul apei a crescut repede. În alte zone inundaţiile sunt normale la fiecare ploaie, cum se întâmplă pe strada Alexandru Borza unde nivelul apei a depăşit 30 de cm sau pe strada Observatorului. Tot mai multe zone se blochează la fiecare ploaie şi trebuie să acţionăm din timp pentru a controla efectele acestor fenomene”, subliniază Trif. În opinia acestuia, măsurile care trebuie implementate trebuie să limiteze acumularea apei, cum ar fi impunerea unor tipuri de garduri care să permită scurgerea apei sau instalarea unor rigole suplimentare, dar şi colectarea apei şi direcţionarea prin lucrări minimale spre zone unde nu poate produce pagube. „În unele zone, cum e cea din zona intersecţiei Republicii cu Observatorului, soluţia poate fi chiar şi instalarea unor dale permeabile în zonele de parcări, pentru a permite apei să se infiltreze mai repede în sol”, propune acesta.

De asemenea, Trif consideră că, în acelaşi timp, trebuie realizat un audit al modului în care clădirile direcţionează apa pluvială în exces. „Nu toată apa trebuie direcţionată în canalizare, iar acolo unde este posibil trebuie create condiţiile favorabile pentru absorbţia ei în sol prin creşterea suprafeţelor permeabile şi plantarea vegetaţiei adecvate. Totodată, trebuie să avem o hartă a zonelor vulnerabile la precipitaţii pentru a-i ajuta pe cetăţeni să-şi protejeze bunurile”, subliniază acesta. Mai mult, reprezentanţii USR Cluj-Napoca au făcut o listă a zonelor afectate în acest an. Printre acestea se numără străzile Mihai Eminescu, Memorandumului, Observatorului (în dreptul intersecţiei cu str. Republicii), pasajul de sub podul de pe str. Aurel Vlaicu, str. Fabricii (pasajul de sub calea ferată şi str. Câmpul Pâinii), Bd. Muncii (la intersecţia cu strada Voroneţ), precum şi străzile Alexandru Borza, Neagră, Victor Babeş, Clinicilor, Dâmboviţei şi Eugen Lovinescu (la intersecţia cu str. Câmpului).

Vicepreşedintele USR Cluj-Napoca, George Trif, precizează că USR a demarat un program de monitorizare a zonelor afectate. .

Adriana STUPAR