Urania Palace

Articol scris in CULTURA

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }

Seară post – rock şi screamo cu Nionde Plagan şi Nulajednanulanula

marţi 23 iulie, 21. 30

Se anunţă o seară de marţi incendiară la propriu şi nu la figurat. Pentru că în această seară iubitorii DIY (Do it Yourself) au ocazia întâlnirii cu două trupe screamo, Nionde Plagan (Jonkoping, Suedia) şi Nulajednanulanula (Praga, Cehia).

Înainte de toate, trebuie scrise câteva rânduri despre screamo. Este un subgen muzical emo, care a evoluat din hardcore punk la începutul anilor ’90. Mai precis 1991, San Diego, Che Cafe, unde au avut loc primele concerte de gen. În jurul anilo 2000, trupele au în ceput să combine screamo cu post – rock – ul, în avantajul screamo desigur, genul DIY fiind răspândit mai mult în Europa.

Concertul din această seară este inedit, trebuie să recunoaştem acest lucru. Venirea celor două trupe nu este deloc întâmplătoare dacă avem în vedere un singur lucru, diversitatea culturală a Cetăţii Clujului şi ajunge să amintesc doar două evenimente, Electric Castle, respectiv UNTOLD.

Nionde Plagan – Jonathan Spanberger/voce, Behzad Mehrnoosh/ch, Lukas Feurst/drums, Amandus Rofors/bass – seaflă într-un turneu european, concerte susţinute la Paris, Leipzig, Budapesta, Munchen, Kutna Hora (la Creepy Teepee Festival), Timişoara (21 iulie), Bucureşti (22 iulie) şi în această seară, Cluj – Napoca.

Trupa screamo Nulajednanulanula este din Praga, Cehia, anul înfiinţării fiind 2012. Ambele trupe se află la prima lor prezenţă la Cluj – Napoca. Şi dacă iau în considerare cuvântul screamo/cântatul zbierat, pot spune pe drept cuvânt că seara va fi una chiar… explozivă!

Demostene Şofron