UNTOLD – cel mai tare şi în… zgomot, dar şi în disconfort civic

Articol scris in REPORTAJ

Au mai trecut patru zile şi patru nopţi de vară în care Clujul a devenit… capitala distracţiei europene, după cum ne-a sugerat conducerea municipalităţii. Patru zile şi tot atâtea nopţi albe pentru îndrăgostiţii de Dj de pretutindeni, veniţi pe Cluj Arena cu sofisticatele lor scule electronice, să astâmpere pofta de zgomot şi lumini a sutelor de mii de fani ai genului muzical-distractiv, pe care, o altă mare parte a locuitorilor, adică mii de clujeni, l-au calificat drept o mare… destrăbălare nocturnă, şi nu singura, care se perindă, an de an, în metropola transilvană.

Cum arată cocheta bază sportivă după evenimentul artistic european încă nu ştim, în schimb parcul şi zonele adiacente au trebuit bine igienizate, în sprijin venind şi ploile de luni dimineaţa.

Cum arătau nopţile UNTOLD–ului în viziunea multor concetăţeni de-ai noştri cu suficient de multă înţelepciune şi educaţie civică e greu de redat în câteva rânduri. Cert este faptul că deranjul a fost foarte mare şi greu de suportat, nu doar de sutele de bolnavi aflaţi pe paturile de suferinţă ale spitalelor şi clinicilor din municipiu, dar şi de turiştii obişnuiţi şi de locuitorii care, ziua, trebuie să-şi exercite profesia la diferite locuri de muncă.

După ce că am rezistat cu greu căldurilor tropicale ale începutului de august – ne-au scris şi ne-au sunat zeci de persoane – a trebuit să îndurăm şi excesul decibelilor, ţipetele isterice, sunetele sirenelor de pe salvări, zgomotul elicopterelor şi bubuitul focurilor de artificii la orele patru ale dimineţii. O crasă nesimţire din partea organizatorilor, o totală lipsă de respect a municipalităţii faţă de contribuabilul a cărui linişte este mereu agresată, pentru neştiute beneficii financiare – conchid foarte mulţi locuitori din zona centrală şi marile cartiere. Ba mai mult, ne-au mărturisit doamnele Emilia Farcaş şi Violeta Trif, care au avut curajul să întrebe câţiva tineri, duminică pe la ora 10, ce ştiu despre comemorarea de la Mărăşeşti, unde participă şi conducerea ţării? Răspunsurile au fost seci: ce Mărăşeşti, ce comemorare, doamnă, UNTOLD-ul e cel mai tare…

Oricum, sugerăm executivului şi legislativului, conducerii municipalităţii, să fie mai puţin generoşi cu aceste condamnabile stridenţe nocturne, pentru care se consumă bani şi energii din partea serviciilor de sănătate publică, a poliţiei, jandarmeriei, şi mai atenţi la impactul nefast asupra miilor de clujeni, petiţionarii care şi-au exprimat aceste întemeiate nemulţumiri, ce aduc o umbră nedorită asupra cetăţii universitare.

Dumitru VATAU