Una din opt persoane active din judeţul Cluj lucrează în IT

Articol scris in EVENIMENT

Una din opt persoane active din judeţul Cluj îşi desfăşoară activitatea în domeniul IT potrivit unui studiu dat publicităţii, vineri, de Clusterul IT ARIES Transilvania. Potrivit studiului, la nivelul judeţului Cluj există 1439 de firme de IT active dintre care 1235 funcţionează în Cluj-Napoca.

„Numărul de companii de IT a crescut în Cluj-Napoca cu peste 75% faţă de 2011, mult peste media naţională. Iar dacă vom lua în calcul şi noile companii apărute în urma programelor guvernamentale de genul “Start-up Nation”, la această oră putem deja discuta despre dublarea acestui număr. Ca altă caracteristică ce individualizează acest centru de IT, putem menţiona ponderea mult mai mare a companiilor care produc software (cod CAEN 6201) decât media naţională. Şi procentul start-up-urilor clujene este superioară mediei naţionale, lucru care ne arată infuzia de tinereţe şi toate atuu-rile asociate ei, pe care Cluj-Napoca le aduce acestui domeniu. În cele 1.235 de companii din IT, din Cluj-Napoca lucrează 14.036 angajaţi, reprezentând 8,7% din total salariatţilor municipiului Cluj-Napoca (161.610 pe 2016– conform datelor INS). Astfel, 1 din 11 angajaţi clujeni lucrează în IT. Dacă luăm în considerare şi alte forme de colaborare (PFA, microîntreprinderi), numărul clujenilor care lucrează în IT depăşea, la nivelul anului 2016, 20.000 de persoane”, arată ARIES Transilvania. Potrivit studiului prezentat, firmele clujene de IT generează o cifră de afaceri de 583 de milioane de euro, reprezentând 14% din cifra de afaceri naţională din IT. La nivel naţional, numărul companiilor din IT a crescut în perioada 2011-2016 de la 9.823 la 14.339, previzionându-se că se va depăşi numărul de 17.000 la finalul anului 2017.

„Practic, în cei 6 ani de zile, s-au înregistrat cu aproape 50% mai multe firme cu profil informatic, iar în acest domeniu lucrează peste 100.000 de persoane. Totodată, cifra de afaceri cumulată a firmelor de IT s-a dublat în ultimii 6 ani, în contextul în care segmentul IT deţine o pondere din ce în ce mai crescută în economia naţională, depăşind, împreună cu domeniul tehnologiilor comunicării, 6% din PIB”, a menţionat Voicu Oprean, preşedintele ARIES Transilvania. Prezent la evenimentul organizat de Clusterul IT ARIES Transilvania cu ocazia prezentării studiului, primarul Emil Boc a ţinut să precizeze că viitorul oraşului este legat de IT. Acest studiu este un instrument de lucru valoros pentru companii, pentru administraţie, pentru universităţi şi de ce nu, chiar şi pentru cetăţeni, fiind un produs profesionist de studiu relevant pentru a-l lua în calcul când organizezi strategii pe termen mediu şi lung.Rezultatele dintr-o comunitate se văd atunci când toţi membrii ecosistemului îşi dau mâna şi lucrează împreună pentru dezvoltare. La Cluj, noi am acceptat propunerea Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat şi IT – creat pentru a oferi oraşului o strategie actualizată de Smart City, pe care, după ce o vom aplica, vom putea rezolva multe dintre problemele de azi ale oraşului. Aplicaţiile oferite Clujului de companiile de IT responsabile şi asumate ca parteneri în comunitate ne aduc atât servicii online pentru cetăţeni, dar şi recunoaşterea internaţională în domeniile de impact, de la sport la guvernanţă participativă” a spus primarul Emil Boc la prezentarea publică a studiului.

Printre provocările cu care se confruntă companiile de IT clujene se numărăr deficitul de persoane cu experienţă în domeniul managementului şi criza de forţă de muncă în IT. Studiul Naţional al Pieţei de IT a fost derulat de Clusterul IT ARIES Transilvania cu sprijinul Primăriei Cluj-Napoca şi cuprinde o analiză la nivel naţional şi una comparativă pe companiile IT din centre urbane din România.

Cosmin PURIŞ