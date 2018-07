Un susţinător sincer al valorilor româneşti: profesorul şi diplomatul american Philip E. Mosely

Articol scris in CULTURA

Reputatul istoric clujean Vasile Puşcaş, de al cărui nume se leagă procesul de negociere a aderării României la Uniunea Europeană, vine în faţa cititorilor cu un volum în care realizează o reconstituire istoriografică a unor aspecte din activitatea profesorului şi diplomatului american Philip E. Mosely, în special a celor care au avut în vedere România.

Publicat la Editura Şcoala Ardeleană, în cadrul colecţiei Istorie Contemporană, volumul „Philip E. Mosely despre Transilvania şi Basarabia” se înscrie în seria de cercetări istoriografice dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918.

În prefaţa cărţii, istoricul Vasile Puşcaş spune că precuparea sa faţă de activitatea profesorului şi diplomatului american a apărut în urmă cu mai bine de două decenii când, în timp ce răsfoia colecţia Foreign Affair din anul 1940, a dat peste două articole despre Basarabia şi Banat, semnate de Philip E. Mosely. Este vorba despre articolele „Is Bessarabia next?” (Urmează Basarabia?) apărut în aprilie 1940 şi „Transylvania Partitioned?” (Transilvania împărţită?), publicat în octombrie acelaşi an, la scurt timp după ce, prin decizia de la Viena a lui Hitler şi Mussolini, Ungaria primea o parte din teritoriul României. „Cum abordarea tradiţionalistă a relaţiilor internaţionale punea accent pe aspectele politico-diplomatice, am observat că autorul amintit urma o cale diferită. Am recitit cele două articole, am luat notiţe şi am scris câteva comentarii personale. După aceea am discutat despre autor şi opiniile sale cu câţiva distinşi profesori americani de relaţii internaţionale şi de istoria Europei. Le-am mărturisit interlocutorilor mei că articolele amintite ieşeau din tiparul clasic al scrierilor europene şi americane din domeniul relaţiilor internaţionale”, spune istoricul clujean.

Philip E. Mosely a fost, după cum arată autorul volumului, unul dintre suţinătorii sinceri ai valorilor româneşti atât în România cât şi în Europa şi America. Cercetătorul american ajunge în România în 1935, cu scopul de a lucra cu profesorul Dimitrie Gusti şi echipa lui de la Institutul de Cercetări Sociale. Philip E. Mosely s-a îndreptat către Şcoala românească de sociologie deoarece metoda de cercetare şi analiză a lui Gusti era privită la acea vreme ca fiind printre cele mai avansate din Europa. În momentul venirii în România, Mosely a fost perceput de monografiştii lui Gusti drept „un istoric care dorea să studieze istoria socială a ţăranilor prin metoda sociologică”. La Bucureşti, în 1935, a citit lucrările ştiinţifice ale lui Dimitrie Gusti şi ale colaboratorilor săi, unele prezentându-le în „Socilogical Review”(1936) şi „Rural Sociology”(1938). Contactul lui Philip E. Mosely cu profesorul Gusti şi şcoala lui sociologică l-a influenţat în privinţa orientării către studiile de arie. Astfel, în primăvara anului 1942, Mosely colaborează cu Departamentul Apărării al SUA, pentru introducerea „studiilor de arie interdisciplinare”. Istoricul Vasile Puşcaş remarcă faptul că rezultatele „experienţei româneşti” l-au făcut pe Philip E. Mosely să poarte recunoştinţă şi să aprecieze acest lucru până spre finalul vieţii. „Cred că sunt multe lecţiile care pot fi învăţate din experienţa relaţionării lui Philip E. Mosely cu spaţiul cultural românesc. În mod sigur, noi cercetări arhivistice şi bibliografice vor fi în măsură a îmbogăţi cunoaşterea despre Philip E. Mosely în contextul istoriei intelectuale şi politice româno-americane”, concluzionează istoricul clujean.

Cosmin PURIŞ