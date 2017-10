Un scriitor acuză! Unele proiecte imobiliare îi exasperează pe cetăţenii oraşului

Unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori clujeni, Vasile Gogea, îi solicită primarului Emil Boc, prin intermediul unei scrisori deschise, să facă demersuri pentru anularea hotărârii de Consiliu local din 17 octombrie 2017 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu (PUD), în vederea construirii unui hotel cu subsol şi cinci niveluri pe str. Anton Pann nr. 1. Reputatul om de cultură clujean spune că imobilul “cu balcoane şi ferestre neretrase la distanţa prevăzută de propriile normative faţă de limita de proprietate a vecinilor” i-ar viola dreptul la intimitate în viaţa privată şi, mai mult, ar putea pune în pericol chiar integritatea materială a proprietăţii familie sale şi a celor din jur. Totodată, Vasile Gogea aduce acuzaţii foarte grave la adresa administraţiei locale, arătând că ar exista o “hartă secretă” a Clujului, pe care sunt delimitate codificat “zonele viabile” şi “zonele neviabile” şi de care ar beneficia dezvoltatorii imobiliari.

În scrisoarea adresată primarului Emil Boc, Vasile Gogea arată că prin aprobarea PUD-ului pentru imobilul cu cinci niveluri de pe strada Anton Pann nr. 1 “viitorul familiilor care locuiesc în zonă a fost violat, iar drepturile, aspiraţiile şi viaţa cotidiană a acestora au fost îngrădite”.

“Personal, întrucât este în cauză şi viaţa mea, şi anii câţi mi-au mai rămas de trăit, precum şi viitorul fiicei noastre, mă adresez dumneavostră, domnule primar, şi fac apel la autoritatea dumneavoastră de profesor de ştiinţe juridice, doctor în Drept constituţional, dar şi la cultura dumneavoastră politică, în calitate de fost Preşedinte al unui partid democrat şi liberal, în conformitate cu ideologia şi programul căruia aţi fost şi prim-ministru al României. Pentru că perspectiva mea de abordare a chestiunii este una politică, şi anume una care vizează drepturile fundamentale ale individului’’, arată cunoscutul scriitor clujean. Vasile Gogea mai arată că proiectul imobiliar aprobat de deliberativul local nu numai că violează dreptul la intimitate în viaţa privată, dar pune în pericol şi integritatea materială a proprietăţii celor care locuiesc în zonă. „Prin Hotărârea pe care aţi avizat-o favorabil, urmează să se adauge un zid monstruos plus balcoane şi ferestre neretrase la distanţa prevăzută de propriile normative faţă de limita de proprietate a vecinilor, de la care o populaţie necunoscută şi în permanentă tranziţie îmi va viola dreptul la intimitate în viaţa privată şi, mai mult, ar putea pune în pericol chiar integritatea materială a proprietăţii noastre, şi pe latura nordică a micii noastre curţi (micul paradis floral în care noi ne regăsim liniştea după confruntarea cu toate aceste agresiuni), astfel încât mă voi simţi, cel puţin eu (şi sunt sensibil la acest aspect!), ca într-o curte interioară de închisoare! Dar, fără „siguranţa” persoanei pe care, totuşi, mediul penitenciar o garantează! Am convingerea că atunci când, aceste blocuri noi pe care le construiţi acum, distrugând micile proprietăţi familiale, nu vor mai fi, cel puţin o parte din cărţile mele vor rămâne. Promit să vă rezerv câteva pagini într-una dintre cărţile mele viitoare”, afirmă Vasile Gogea.

Scriitorul vorbeşte în scrisoarea deschisă adresată lui Emil Boc şi despre un alt lucru, unul extrem de grav: existenţa unei “hărţi secrete” a Clujului, de care beneficiază dezvoltatorii imobiliari.

„Din surse interne Primăriei, dar şi din surse care au legături cu “sindicatul dezvoltatorilor” urbani din Cluj-Napoca, am aflat cu stupoare că există o “hartă secretă” a Clujului, pe care sunt delimitate codificat “zonele viabile” şi “zonele neviabile” în perspectiva imediată sau medie a municipiului. De această „hartă” beneficiază dezvoltatorii, care, traducând în “limbaj economic şi urbanistic” aparent “politic corect”, iau cu asalt, prin toate mijloacele (persuasiune, intimidare, supunere la stres continuu, “oferte de nerefuzat” ş.a.m.d.) aceste zone, în care locuitorii sunt, în majoritate oameni în vârstă, cu venituri modeste, cultură civică şi juridică precare.

Sunt sigur, domnule primar, că dacă o asemenea “ocultă” funcţionează şi este infiltrată şi în actul de guvernanţă locală, promovându-şi propriile interese în dauna intereselor legitime ale cetăţenilor în numele cărora guvernaţi constituţional dumneavoastră, veţi înţelege că avem de a face cu o politică de fundal „secretă”, care pusă în practică, comite, în realitate, grave acte de discriminare a unui mare număr de cetăţeni ai Clujului. Cineva, nu se ştie cine – stabileşte modul de viaţă şi viitorul oamenilor după criterii “economice”, “teritoriale”. Imaginea de coşmar a unei insaţiabile haite de “hiene imobiliare” asmuţită asupra locuitorilor din anumite cartiere este de neevitat!”, precizează Vasile Gogea.

Scriitorul caracterizează actuala politică de urbanism drept una “criminală”, care face victime încet, dar sigur, aneantizând comunităţi vechi cu un mod de viaţă care garanta transmiterea unor valori identitare, neoferind în compensaţie, în realitate, oraşului decât nişte blocuri de o arhitectură îndoielnică, amintind oripilant de mult de arhitectura comunistă”.

De remarcat că nu doar Vasile Gogea este revoltat de această Hotărâre a CL, ci şi ceilalţi vecini ai săi, care s-au declarat împotriva acestui proiect, aşa cum rezultă chiar din documentele ataşate la proiectul de Hotărâre dezbătut în şedinţa din 17 octombrie a.c. Este greu de înţeles de ce consilierii locali nu au ţinut cont de poziţia vecinilor şi au luat o decizie cel puţin discutabilă, care contravine intereselor legitime ale acestora.

Este de urmărit cum va reacţiona şi ce răspuns va da acestei solicitări primarul oraşului nostru, mai ales că acesta nu este singurul proiect imobiliar care generează revoltă şi disperare în rândul clujenilor.

