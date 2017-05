Un preşedinte de partid întreabă, angajaţii municipalităţii răspund în locul primarului

Articol scris in ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Deşi vădit deranjat de dezvăluirea preşedintelui PSD Cluj, Horia Nasra, potrivit căruia municipalitatea clujeană a achiziţionat două chioşcuri de ziare cu câte 55.000 euro fiecare, primarul Emil Boc nu a catadicsit să răspundă personal la întrebările adresate de Nasra – chiar dacă tot printr-un comunicat de presă -, ci recurge la angajaţii săi pentru a da explicaţii.

„Valoarea reală a chioşcului, care este achitată câştigătorului licitaţiei pentru obiectivul de investiţii «Modernizare Piaţa Unirii etapa 2» este de 29.026 euro+TVA. Diferenţa de 11.450 euro reprezenta realizarea standului de ziare la care Primăria Cluj-Napoca a renunţat. Astfel, Primăria decontează pentru un chioşc 29.026 euro +TVA. Facem precizarea că realizarea chioşcurilor a fost inclusă în licitaţia pentru toată zona pietonală din Piaţa Unirii, iar în urma licitaţiei a fost acceptată oferta cu preţul cel mai scăzut per ansamblu, la toate capitolele care fac obiectul lucrărilor de pietonalizare a Pieţei Unirii. De exemplu, în urma lucrărilor de modernizare, reprogramarea semafoarelor la toată Piaţa Unirii, a fost ofertată la 1 leu, în timp ce alte oferte au fost la un preţ mult mai mare. Astfel, preţul cel mai mic per ansamblu a fost cel care a stat la baza adjudecării licitaţiei”, se arată într-un comunicat de presă transmis de municipalitate pe adresa redacţiei. „În consecinţă, pentru corecta informare a opiniei publice, vă rugăm să precizaţi faptul că preţul real al unui chioşc este de 29.026 euro+TVA, iar chioşcurile au fost parte a licitaţiei globale pentru modernizarea Pieţei Unirii, licitaţie care, per ansamblu, a fost adjudecată la preţul cel mai mic”, susţin reprezentanţii primăriei, dialogând cu Nasra, pe aceeaşi cale, respectiv cea a comunicatelor de presă.

Precizăm că liderul PSD dorea să ştie „ce au special cele două chioşcuri şi cum vor înfrumuseţa centrul municipiului”, sunt cele două întrebări adresate de Horia Nasra, edilului, solicitându-i un răspuns.

A.S.