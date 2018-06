Un nou marș al bicicliștilor clujeni

În organizarea Clubului de Cicloturism „Napoca”, joi, 14 iunie, se va desfăşura o nouă ediţie a Marşului bicicliştilor clujeni.

„Este o nouă ocazie de a reaminti autorităţilor locale, publicului şi presei de nevoia promovării utilizării bicicletei ca o componentă esenţială a mobilităţii urbane durabile şi alternativă viabilă la transportul automobilistic, alături de transportul în comun şi deplasarea pietonală. Marşul este legat şi de faptul că de aproape un an nu s-a mai continuat nimic în direcţia dezvoltării cantitative şi calitative a infrastructurilor pentru biciclete în Cluj-Napoca, de faptul că serviciul de biciclete comunitare Clujbike are, la majoritatea bicicletelor, serioase deficienţe, inclusiv lipsa soneriilor, ce face utilizarea nelegală, şi de faptul că Primăria continuă să nu rezolve gravele carențe de semnalizare rutieră a infrastructurilor pentru biciclete (de exemplu, banda comună cu transportul public de la Primărie spre cartierul Mărăşti, pe str. Memorandumului şi b-dul 21 Decembrie), insistă să menţină benzi comune pentru biciclete şi transportul public, mult prea înguste ca să fie fezabile, nu renunţă la politica de îngustare a trotuarelor şi multe promisiuni probiciclistice au rămas în continuare doar pe hârtie, iar unele dintre cele realizate sunt în stare precară ca marcaje, plus de calitate redusă prin lipsa de continuitate şi lăţime inadecvată” – precizează organizatorii.

Traseul anunțat pentru această ediție este: Piaţa Unirii – b-dul Eroilor – Piața Avram Iancu – Piața Baba Novac – str. M. Lehrer – Piața Timotei Cipariu – str. A. Mureșanu – str. Braşov – Piața I. Agârbiceanu – str. B. Delavrancea – str. C. Brâncuşi – Piața Timotei Cipariu – Piața Ștefan cel Mare – Calea Dorobanţilor – str. Petofi Sandor – Piața Avram Iancu – str. Cuza Vodă – Piața Mihai Viteazul – str. Croitorilor – str. Someșului – str. Lalelelor – Calea Bucureşti – str. Traian – str. Dacia – str. Gen. Dragalina – b-dul 1 Decembrie 1918 – pasarela peste Someș – pista de biciclete mal Someș – str. Uzinei Electrice – str. Stadion – Parcul Central S. Bărnuţiu – str. Emil Isac – str. P. Maior – Piața Lucian Blaga – str. Napoca – Piața Unirii.

Întâlnirea participanţilor va fi în Piaţa Unirii, la ora 18:00, iar marşul va dura circa o oră şi jumătate. Ca de obicei, sunt invitați toți bicicliștii clujeni.

M. T.