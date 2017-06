Un nou Centru comunitar pentru copii proveniţi din familii defavorizate

Articol scris in REPORTAJ

După mulţi ani, în care un apartament de pe bulevardul Eroilor nr. 20 devenise un spaţiu al chefurilor şi chiar al întâlnirilor amoroase ale unor cheflii ce se recomandau membri ai PSM Cluj, partid care nu şi-a plătit ani de zile nici cheltuielile comune la Asociaţia de locatari, Primăria a închiriat spaţiul respectiv Asociaţiei FDP – Progresişti în educaţie, care a dat o nouă şi importantă utilitate controversatului spaţiu.

După necesarele lucrări de salubrizare, modernizare şi dotare, investiţii susţinute financiar de United Way România, vineri a fost inaugurat noul Centru comunitar, considerat protagonist în educaţie, care va desfăşura un nou program pentru copii de vârstă preşcolară şi până la pragul majoratului, având genericul „Educaţia – centrul schimbării în comunitate”.

Inaugurarea nu a avut nimic împrumutat din ceremonialele oficiale, fapt dovedit şi de aşezarea copiilor în sală, însă aceste poziţii non-formale au generat o receptivitate maximă din partea tinerilor ce au luat cunoştinţă de imperativele programului şi diversitatea acţiunilor ce se vor organiza pentru ei, pentru părinţi şi chiar pentru unele cadre didactice implicate în asemenea procese formative.

Din alocuţiunea coordonatoarei programului, doamna Mihaela Oltean, am reţinut faptul că acest centru urmăreşte prevenirea abandonului şcolar, creşterea accesului la multiplele forme de educaţie a copiilor proveniţi din familii defavorizate, creşterea frecvenţei sociale a acestora prin activităţi non-formale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă etc.

La acest centru vor activa circa 60 de copii şi tineri, activităţile vor interfera cu cele ce definesc un alt cunoscut program: „Şcoală după şcoală”, iar pedagogii sociali, doamne tinere şi bine pregătite, care şi-au declarat admiraţia şi prietenia faţă de subiecţii programului, au şi jalonat principalele domenii de implicare, din care nu lipseşte sănătatea, muzica, sportul, lectura, filmul, desenul şi pictura, care urmăresc cultivarea opţiunilor artistice şi educative ale tinerilor, nelipsind ieşirile la locuri de agrement, muzee, spectacole, expoziţii şi chiar la restaurante şi alte acţiuni cu caracter formativ.

Momentul inaugural a fost… udat cu apă minerală şi sucuri, iar copiilor care au împlinit vineri un număr de ani li s-a urat Mulţi Ani Fericiţi! şi a fost oferit un mare tort, pe gustul sărbătoriţilor şi copiilor prezenţi la eveniment.

Dumitru VATAU